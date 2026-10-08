Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 8 de octubre

¿Qué significa salir "A la cabeza"?

En la Quiniela, salir a la cabeza es ocupar el puesto número 1 de la pizarra de 20 lugares. Ese número es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. Por eso, cuando un número se va a la cabeza, los apostadores lo festejan a lo grande. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!