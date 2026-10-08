Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 8 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 18 minutos
A la cabeza: el puesto que todos los apostadores quieren clavar en la Quiniela
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
En la Quiniela, salir a la cabeza es ocupar el puesto número 1 de la pizarra de 20 lugares. Ese número es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. Por eso, cuando un número se va a la cabeza, los apostadores lo festejan a lo grande. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
La Matutina se juega a las 15:00: prepará el pálpito y tentá a la suerte
⏰ Sorteo Matutina
Este jueves 8 de octubre, después del almuerzo, llega el turno de la Matutina: se juega a las 15:00 hs. Si ya tenés el pálpito listo, apostadores, es momento de cruzar los dedos y tentar a la suerte con El Destape.
Hace 1 hora
Pálpito post almuerzo: la Matutina se juega a las 15 y los apostadores ya afilan el lápiz
⏰ Sorteo Matutina
¿Andás con el pálpito picando? Ojo, porque después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Es el turno de ese número que te viene dando vueltas y no te animás a jugar. ¡A cruzar los dedos, apostadores!