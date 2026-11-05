Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 5 de noviembre

Mirar el cielo antes de jugar

¿Andás buscando un pálpito? Hay una costumbre inquebrantable en el mundo quinielero: los días de tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado, esos números son fija. Este jueves 5 de noviembre, antes de hacer tu jugada, mirá el cielo y seguí el pálpito: ¡a cruzar los dedos para el próximo sorteo!