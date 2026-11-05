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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 5 de noviembre

En VIVO - Actualizado hace 9 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 5 de noviembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 11 minutos

Cielo nublado, pálpito asegurado: ¿le jugás al 39 o al 09?

Mirar el cielo antes de jugar

¿Andás buscando un pálpito? Hay una costumbre inquebrantable en el mundo quinielero: los días de tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado, esos números son fija. Este jueves 5 de noviembre, antes de hacer tu jugada, mirá el cielo y seguí el pálpito: ¡a cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 26 minutos

Dos cifras a la cabeza: el pálpito que convierte $100 en $7.000

💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?

¿Andás buscando un pálpito para la quiniela? Si le pegás a las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Por ejemplo, si jugás $100, te llevás $7.000. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 1 hora

La Vespertina tiene su pálpito: a las 18:00 hs, a cruzar los dedos

⏰ Sorteo Vespertina

Este jueves, 5 de noviembre, la tarde se pone quinielera: a las 18:00 hs tenemos el sorteo de la Vespertina. Los apostadores ya están afinando el pálpito y cruzando los dedos. ¡Que la suerte acompañe!
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