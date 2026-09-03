Jueves 3 de Septiembre del 2026 Jue 3 Sep
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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 3 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 7 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 3 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 11 minutos

¿Soñaste con tres números? La Quiniela te paga 600 veces lo que apostaste

💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?

Este jueves, 3 de septiembre, los apostadores están con el pálpito a full: si acertás las 3 cifras a la cabeza, la Quiniela te paga 600 veces lo apostado. Por ejemplo, si le jugaste $100, te podés llevar $60.000 de una. ¡La suerte es de los que se animan!
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