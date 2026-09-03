Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 3 de septiembre

💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?

Este jueves, 3 de septiembre, los apostadores están con el pálpito a full: si acertás las 3 cifras a la cabeza, la Quiniela te paga 600 veces lo apostado. Por ejemplo, si le jugaste $100, te podés llevar $60.000 de una. ¡La suerte es de los que se animan!