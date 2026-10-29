Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 29 de octubre

💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?

Si venís siguiendo los sorteos de este jueves 29 de octubre, seguro ya tenés tu número de la suerte anotado en el papelito. Pero, ¿sabés cuánto te puede dejar? La cuenta es simple y bastante tentadora.

Si acertás las 3 cifras a la cabeza, ganás 600 veces lo apostado. Sí, leíste bien: tu apuesta se multiplica por seiscientos.

Para que lo veas en pesos concretos: si jugás $100 y la pegás, te llevás $60.000. Nada mal para un pálpito de jueves.

Así que ya sabés, apostadores: revisá tus sueños, buscá ese número que te da vueltas y jugale con fe. ¡Que la suerte te acompañe en el próximo sorteo!