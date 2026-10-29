Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 29 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 19 minutos
La Previa madruga: el primer pálpito del jueves tiene horario
⏰ Sorteo La Previa
¿Andás con el pálpito tempranero? El primer sorteo del día es La Previa, de lunes a sábado a las 10:15 hs. Este jueves 29 de octubre, los apostadores ya tienen cita con la suerte antes del mediodía. ¡Jugale a tu número y cruzá los dedos!
Hace 1 hora
Tres cifras, un pálpito y 600 razones: cuánto te paga la Quiniela si le pegás a la cabeza
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Si venís siguiendo los sorteos de este jueves 29 de octubre, seguro ya tenés tu número de la suerte anotado en el papelito. Pero, ¿sabés cuánto te puede dejar? La cuenta es simple y bastante tentadora.
Si acertás las 3 cifras a la cabeza, ganás 600 veces lo apostado. Sí, leíste bien: tu apuesta se multiplica por seiscientos.
Para que lo veas en pesos concretos: si jugás $100 y la pegás, te llevás $60.000. Nada mal para un pálpito de jueves.
Así que ya sabés, apostadores: revisá tus sueños, buscá ese número que te da vueltas y jugale con fe. ¡Que la suerte te acompañe en el próximo sorteo!
Hace 1 hora
⏰ La Primera sale a las 12 en punto: el mediodía tiene dueño y tu pálpito espera
⏰ Sorteo La Primera
Este jueves 29 de octubre, La Primera llega con todo al mediodía. El sorteo se realiza a las 12:00 hs en punto, así que andá preparando el pálpito y no te duermas: la suerte del mediodía se juega temprano.
Para los apostadores más ansiosos, la cita es clara: La Primera tiene horario puntual y el reloj no perdona. ¡A cruzar los dedos y jugarle al número que te haga ruido!