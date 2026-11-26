Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 26 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
La Nocturna cierra la jornada: pálpito a las 21 y a cruzar los dedos
⏰ Sorteo Nocturna
Para cerrar el día, los apostadores tienen una cita clave: la Nocturna se juega a las 21:00 hs. Si andás con un pálpito guardado, es el momento de jugale al número que te hace ruido. ¡A cruzar los dedos y que la suerte acompañe!
Vespertina a las 18:00: el pálpito de la tarde ya tiene horario
⏰ Sorteo Vespertina
Si andás con el pálpito a flor de piel, agendá: este jueves 26 de noviembre el sorteo de la Vespertina se juega a las 18:00 hs. Los apostadores ya pueden ir preparando la jugada.
No hay misterio: la cita es a la tarde, bien puntual. ¡A cruzar los dedos y jugarle a la suerte!
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