⏰ Sorteo Vespertina

Si andás con el pálpito a flor de piel, agendá: este jueves 26 de noviembre el sorteo de la Vespertina se juega a las 18:00 hs. Los apostadores ya pueden ir preparando la jugada.

No hay misterio: la cita es a la tarde, bien puntual. ¡A cruzar los dedos y jugarle a la suerte!