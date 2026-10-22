Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 22 de octubre

¿Por qué se sortean 20 números?

Si alguna vez te quedaste mirando la pizarra y te preguntaste por qué hay 20 lugares y no uno o dos, la respuesta es bien simple: esos veinte casilleros existen para que puedas hacer apuestas múltiples, como la clásica Redoblona. Sí, ese combo que te hace soñar con pegarle a todo.

Pero ojo, que hay más: también están pensados para los apostadores que se la juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. Cada uno elige cómo seguir el pálpito, y la pizarra se encarga de darle espacio a todos.

Un pálpito que se multiplica

Así que ya sabés: la próxima vez que mires esos 20 números, acordate de que están ahí para darte más chances de cruzar los dedos. ¡Jugale al pálpito y que la suerte te acompañe este jueves!