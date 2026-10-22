Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 22 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 14 minutos
Veinte lugares, un solo pálpito: por qué la Quiniela sortea 20 números
¿Por qué se sortean 20 números?
Si alguna vez te quedaste mirando la pizarra y te preguntaste por qué hay 20 lugares y no uno o dos, la respuesta es bien simple: esos veinte casilleros existen para que puedas hacer apuestas múltiples, como la clásica Redoblona. Sí, ese combo que te hace soñar con pegarle a todo.
Pero ojo, que hay más: también están pensados para los apostadores que se la juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. Cada uno elige cómo seguir el pálpito, y la pizarra se encarga de darle espacio a todos.
Un pálpito que se multiplica
Así que ya sabés: la próxima vez que mires esos 20 números, acordate de que están ahí para darte más chances de cruzar los dedos. ¡Jugale al pálpito y que la suerte te acompañe este jueves!
Hace 29 minutos
San Cono y el 03: el pálpito que hace colapsar las agencias cada 3 de junio
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás con ganas de un pálpito? Cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo patrono de los quinieleros. En la tabla de los sueños, el número 03 lo representa, y en esa fecha las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Del apunte escondido al pálpito oficial: la Quiniela nació en Argentina en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás con ganas de un pálpito? Te contamos que la Quiniela oficial, tal como la conocemos, nació en Argentina recién en 1973. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino: antes los apostadores tomaban las apuestas escondidas en los barrios. Así que este jueves 22 de octubre, cuando jugás tu número soñado, acordate de que también estás jugando un pedacito de historia. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!