El secreto de las últimas 2 cifras

¿Andás con un pálpito raro? Ojo con esto: aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. Es decir, ese 3689 se mira como 89, ni más ni menos que la rata.

Así que ya sabés: para la próxima jugada, no te vuelvas loco con el número completo. Jugale al 89 si el pálpito viene con la rata. ¡A cruzar los dedos!