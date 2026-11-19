Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 19 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Quiniela: el 3689 no es 3689, es el 89 (y sí, es la rata)
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás con un pálpito raro? Ojo con esto: aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. Es decir, ese 3689 se mira como 89, ni más ni menos que la rata.
Así que ya sabés: para la próxima jugada, no te vuelvas loco con el número completo. Jugale al 89 si el pálpito viene con la rata. ¡A cruzar los dedos!
¿No le pegás al número exacto? Jugá 'a los premios' y tenés más chances de ganar
Jugar "a los premios"
¿Andás con la obsesión de acertar el número exacto a la cabeza? Sabé que no es la única forma de ganar. Podés jugar a los premios y apostar a que tus cifras salgan entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Paga menos, pero hay más chances.
Así que ya sabés: si tenés un pálpito, jugale a los premios y no te quedes con las ganas. ¡La suerte puede estar más cerca de lo que pensás!
¿Sabías que la Quiniela oficial nació recién en 1973? El dato que te cambia el pálpito
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás con ganas de un pálpito? La Quiniela oficial, tal como la conocemos, nació en Argentina recién en 1973. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino, porque antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios. Un dato de color para tirar en la ronda mientras esperás el próximo sorteo.
Una cifra, siete veces: el pálpito que puede convertir $100 en $700
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
¿Andás con un pálpito para este jueves? En la Quiniela, si acertás la última cifra a la cabeza, ganás 7 veces lo apostado. Traducido: $100 se convierten en $700. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
¿Te salió 3689? No te marees: el sueño es el 89, la rata
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás buscando un pálpito? Aunque el número a la cabeza tenga cuatro cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. O sea, el 89, la rata. ¡Jugale al 89 y cruzá los dedos para el próximo sorteo!
La Primera sale a la cancha: a las 12:00 hs en punto, jugate el pálpito del mediodía
⏰ Sorteo La Primera
¿Andás con el pálpito a flor de piel? Este jueves 19 de noviembre, La Primera llega al mediodía: se sortea a las 12:00 hs en punto. Prepará tu número de la suerte y jugale al que te guiña el ojo. ¡A cruzar los dedos!