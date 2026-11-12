Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 12 de noviembre

La magia de acertar las 4 cifras

En la quiniela, dar con las 4 cifras a la cabeza en el orden correcto es el premio más difícil, pero también el más jugoso: te paga 3.500 veces lo que apostaste. Un pálpito de esos que hacen temblar el papelito.

Así que ya sabés: si este jueves 12 de noviembre te agarra un pálpito, jugale con fe. La suerte es caprichosa, pero cuando acierta, paga en grande.