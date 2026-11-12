Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 12 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
El pálpito de las 4 cifras: difícil de acertar, jugoso de cobrar
La magia de acertar las 4 cifras
En la quiniela, dar con las 4 cifras a la cabeza en el orden correcto es el premio más difícil, pero también el más jugoso: te paga 3.500 veces lo que apostaste. Un pálpito de esos que hacen temblar el papelito.
Así que ya sabés: si este jueves 12 de noviembre te agarra un pálpito, jugale con fe. La suerte es caprichosa, pero cuando acierta, paga en grande.
De $100 a $700: el atajo de 1 Cifra que todo apostador debería tener en el radar
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Si sos de los que van a lo seguro con un pálpito bien certero, esto te interesa. Acertar la última cifra a la cabeza te paga 7 veces lo que apostaste: con $100 te llevás $700.
Nada de vueltas: jugale a esa cifra que te late fuerte y a cruzar los dedos. ¡Que la suerte te acompañe en el próximo sorteo!
¿Sabías que la Quiniela oficial nació en 1973 para pelearle al juego clandestino?
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino, ya que antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Quiniela: el secreto está en las dos últimas cifras (y el 89 es la rata)
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que aunque el número a la cabeza tenga cuatro cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. En ese caso, el número que manda es el 89, que corresponde a la rata.
Así que ya sabés: para la quiniela no te enrosques con el número entero. Jugale a las dos últimas y que la suerte haga lo suyo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
No te marees con el 3689: el secreto está en el 89, la rata
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela de este jueves 12 de noviembre? Aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. En este caso, el 89 es el número que vale: la rata. Así que ya sabés, apostadores: jugale al 89 y no le des tantas vueltas al número entero. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Apostar a los 10: más chances, premio menor y un pálpito bien de barrio
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
¿Andás con un pálpito y te tienta una jugada con más chances? Apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. El premio es menor (70 dividido 10), pero tenés más chances. ¡A cruzar los dedos, apostadores!