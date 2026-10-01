Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 1 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 6 minutos
Cielo nublado, pálpito asegurado: los números que juegan los quinieleros cuando amenaza tormenta
Mirar el cielo antes de jugar
En el mundo quinielero hay una costumbre que no falla: cuando el cielo se pone bravo, los apostadores levantan la vista y ya piensan en dos números. Si se larga una tormenta fuerte, muchos corren a jugarle al 39, el número de La Lluvia, o al 09, el de El Arroyo.
Y si el día arranca nublado, ojo: esos números son fija para el pálpito. Así que ya sabés, este jueves 1 de octubre mirá el cielo antes de hacer la apuesta. ¡La suerte puede estar en el clima!
Hace 21 minutos
Pálpito diez puntos: qué significa apostar a los 10 en la Quiniela
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
Si andás con ganas de tentar a la suerte, hay una jugada que te da más chances: apostar a los 10. Significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones.
El premio es menor, ya que se divide 70 dividido 10, pero la ventaja es que tenés más posibilidades de pegarle. Así que si tenés un pálpito fuerte, jugale al 10 y cruzá los dedos para el próximo sorteo.
Hace 1 hora
Dos cifras a la cabeza: el pálpito que convierte $100 en $7.000
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
Si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Traducido: $100 se convierten en $7.000. Así que ya sabés, apostadores: si tenés un pálpito fuerte para este jueves 1 de octubre, jugale a esas dos cifras y cruzá los dedos.
Hace 1 hora
¿Soñaste con el 32? Ojo con el tope de banca: si todos aciertan, la suerte paga menos
El tope de banca: cuando el 32 se vuelve popular
¿Andás con un pálpito y ganas de jugarle al 32, el número del dinero? Atenti, apostadores: a veces, cuando sale un número muy popular como el 32, las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor porque demasiada gente acertó al mismo tiempo.
O sea, si tu número del sueño lo soñaron miles, la suerte no se pierde, pero se reparte entre muchos. Así que ya sabés: jugale con fe, pero no te sorprendas si el premio se paga con un porcentaje menor porque demasiada gente acertó al mismo tiempo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Cuánto paga 1 Cifra? El pálpito que convierte $100 en $700
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Si andás con el pálpito de una sola cifra, atenti: acertar la última cifra a la cabeza te paga 7 veces lo apostado. ¿La cuenta rápida? Si jugás $100, te llevás $700. Así que ya sabés: a elegir tu número de la suerte y cruzar los dedos para el próximo sorteo.
Hace 1 hora
Redoblona: dos números, dos ubicaciones y un premio que se multiplica si la pegás
🔄 La Redoblona
¿Andás con ganas de una jugada distinta? La redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica.
Así que ya sabés, apostadores: si te gusta la emoción de cruzar los dedos por partida doble, esta modalidad es para tenerla en cuenta en el sorteo de este jueves 1 de octubre. ¡Que la suerte acompañe!
Hace 2 horas
¿Por qué hay 20 números en la Quiniela? El secreto para tu Redoblona y los pálpitos a los 5, 10 y 20
¿Por qué se sortean 20 números?
¿Te comiste la cabeza pensando por qué la pizarra de la Quiniela tiene 20 lugares? No es capricho. Esos 20 números existen para que puedas jugar tus apuestas múltiples, como la Redoblona, y para los que se la juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. Así que ya sabés: si tenés un pálpito, podés jugarlo de varias formas. ¡A cruzar los dedos!