Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 1 de octubre

Mirar el cielo antes de jugar

En el mundo quinielero hay una costumbre que no falla: cuando el cielo se pone bravo, los apostadores levantan la vista y ya piensan en dos números. Si se larga una tormenta fuerte, muchos corren a jugarle al 39, el número de La Lluvia, o al 09, el de El Arroyo.

Y si el día arranca nublado, ojo: esos números son fija para el pálpito. Así que ya sabés, este jueves 1 de octubre mirá el cielo antes de hacer la apuesta. ¡La suerte puede estar en el clima!