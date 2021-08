Impactantes imágenes: se incendió la fábrica de la cervecería Quilmes

El fuego que llegó al establecimiento se habría producido en un depósito de caños de plástico, al costado de las vías del tren Roca.

Un descomunal incendio sucedió cerca de la fábrica de las cervezas Quilmes y afectó a parte del sector principal, aunque fue apaciguado por los bomberos rápidamente. Aunque aún continúan las investigaciones sobre el lugar exacto donde surgieron las llamas, el siniestro habría comenzado en un depósito de caños de plástico localizado al costado de las vías del tren Roca.

El fuego afectó la sala de filtros prensa del establecimiento, una zona que no es frecuentada por empleados, por lo que no hubo heridos. “En el transcurso de la tarde de hoy, sábado 31 de julio, se produjo un incendio que afectó la planta de Cervecería Quilmes ubicada en Quilmes. A pesar de que aún se desconocen las causas y el origen del siniestro, alcanzó la sala de filtros prensa, lugar donde no hay habitualmente personal prestando tareas. El fuego ya fue controlado por los bomberos, sin registrarse ninguna víctima ni persona herida”, expresaron desde la cervecería en un reciente comunicado.

“Todo el personal fue evacuado y la compañía se ha puesto a total disposición de las autoridades competentes, que están trabajando para determinar la causa del accidente. En Cervecería y Maltería Quilmes priorizamos la seguridad, contamos con un protocolo muy exhaustivo y todas las medidas de prevención necesarias. Nos encontramos trabajando en la coordinación de las tareas para restablecer el normal funcionamiento de la cervecería”, continúa el posteo que hicieron los directivos de la reconocida marca.

Como conclusión a su posteo, desde la empresa hicieron alusión al gran trabajo de los bomberos que acudieron al lugar por la eficacia y rapidez de sus maniobras. Además de esos agentes, también acudió al lugar una ambulancia del SAME por precaución, a pesar de que el fuego no había afectado a ninguno de los trabajadores presentes en el establecimiento.

Visita de la Secretaria

Hace algunas semanas, la Secretaria de Comercio Exterior, Paula Español, visitó las instalaciones de la cervecería y realizó un recorrido por todo el proceso de producción de la bebida, junto con autoridades de la empresa. En el encuentro, se celebró que en septiembre del año pasado, desde Quilmes, se hizo una inversión de más de cinco mil millones de pesos con un triple impacto: económico, porque se enfoca en la producción local y sustitución de importaciones; social, porque está cerca de las comunidades y se creó un centro de vacunación para todos los ciudadanos quilmeños y ambiental, ya que se produce alcohol sanitizante a partir del alcohol de las cervezas y se destina parte de la cebada para la producción de pan.