Al aire de ESPN, el periodista deportivo Sebastián Vignolo se burló de un incidente automovilístico. La víctima del mismo fue Roberto Leto, colega y panelista de su programa F90: al llegar al estacionamiento del canal, el partidario de Boca Juniors alertó que una de las correas del auto (aparentemente, la de distribución) se rompió provocando la inmovilización del vehículo.

“Quiero decirle a la gente que Roberto Leto tuvo un percance. Mecánicos que están mirando el programa, a Leto se le rompió la correa del auto”, manifestó el "Pollo", quien no pudo evitar soltar una carcajada delante de las cámaras. A su vez, agregó: "Yo creo que tuviste mala suerte. Tiene el auto tirado acá y está esperando la grúa. Yo les voy a pedir, por favor, que cuando llegue la grúa nos avisen”.

Sin dramatizar, el propio Leto reveló que Cristian "Ogro" Fabbiani se acercó al estacionamiento para ayudarlo, pero su intención no fue suficiente: “Me dice ‘levantá el capó' y dije ‘ah, cómo sabe’ y después me dice ‘no entiendo nada’”. Defendiéndose, el ex jugador de Deportivo Merlo y River Plate se excusó: "Entré en YouTube, olvidate, lo primero que hice”.

“Mucha gente que nos mira dirá ‘pobre Leto’, pero tiene un buen vehículo, eh. Señores, va a llegar la grúa en 45 minutos, son puntuales así que vamos a estar en pleno programa. Si estamos hablando con Tevez, vamos a frenar el programa porque tenemos que ir a sacar el auto”, agregó Vignolo, quien hizo del percance de Leto uno de los temas principales de su programa.

Seba Domínguez y un polémico comentario sobre el sueldo de Vignolo

Al aire de ESPN, el exfutbolista y actual panelista Sebastián Domínguez realizó un polémico comentario sobre el sueldo del "Pollo" Vignolo. En medio de un debate sobre las vacaciones del staff de F90, fue el ex Vélez Sarsfield quien realizó un reclamo por no haber podido tener días de descanso: "A mí lo que me durmieron, porque yo no tuve vacaciones. Acá, los que se van de vacaciones desaparecen una semanita, dos semanas".

En ese momento, Vignolo le respondió de tal forma que no dejó lugar a dudas sobre su compromiso con el programa y las nulas ausencias que mantuvo en lo que va del año 2021. "Yo, si un día no me ves acá, llamá al 911", exclamó el "Pollo". Allí, sin ningún tipo de filtros, Domínguez le contestó con una chicana y un inesperado comentario sobre su salario: "Y sí, con lo que cobrás".