¿Qué dirá Riquelme? Dura acusación del Pollo Vignolo: "No tuvo fuerzas ni para eso"

El conductor apuntó contra un dirigente de Boca.

La relación entre los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca y Sebastián Vignolo se encuentra más tirante que nunca. Si bien hace más de un año, el conductor era casi un amigo del vicepresidente Juan Román Riquelme -incluso, este último lo eligió para dar la noticia de su candidatura en las elecciones presidenciales-, de un día para el otro todo cambió. Más allá de las fuertes críticas en su programa, el "Pollo" apunta especialmente contra su ex amigo Raúl Cascini, a quien no le deja pasar una falla cada vez que puede.

Tras lo ocurrido con el arquero Esteban Andrada, que debió quedarse aislado en Ecuador luego de dar positivo de COVID-19, se sumó un nuevo capítulo para la pelea entre ex compañeros. Dicha entrevista exclusiva no partió desde el club de la Ribera y, al parecer, generó algunas molestias puertas adentro. "Aprovecho para decirle a Cascini, que ayer quiso voltear la nota con Andrada, que no tuvo fuerzas ni para eso", tiró mientras sus panelistas debatían la actualidad del equipo de Miguel Ángel Russo.

Por supuesto, tal mensaje llamó la atención y el Pollo Vignolo no dudó en dar detalles: "Quiso voltear la nota con Andrada, no quería que hable con este programa. Habló al representante de Andrada, tranquilo... No tuvo fuerza ni para eso, tranquilo, habló Andrada con nosotros". La sorpresa en las caras de los panelistas se hizo presente y tras tirar dicha bomba, el conductor propuso seguir con el debate que se estaba dando en el momento.

La relación entre los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca y Vignolo se encuentra más tirante que nunca

¿Qué ocurrió en el medio? A comienzos de abril, el conductor de ESPN dejó en claro que estaba "decepcionado" con Cascini y contó: "El problema fue nuestro, que creíamos que la relación iba a seguir igual, tampoco tenía por qué continuar así. El resto es cuestión humana, sobre cómo es cada uno. Es un tema de educación: si sos siempre igual o cambias". Las principales cuestiones apuntadas fueron su conducta y la educación pero nunca explicó cuál fue el motivo de la pelea inicial.

"Me decepcionó humanamente", manifestó Vignolo días después. Más allá de esto, el exjugador y actual integrante de la dirigencia de Boca, a quien apodan "El Mosquito", nunca le contestó y decidió hacer caso omiso a los constantes ataques del periodistas. De todas formas, hace ya un tiempo, manifestó: "Algunas críticas no las entiendo; los inventos... No los entiendo. Sé lo que es Boca, tienen que hablar mucho, pero molesta cuando hay saña".