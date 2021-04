¿Qué dirá el Pollo Vignolo tras el impensado cruce de Horacio Cabak?

Hace ya más de dos semanas que Horacio Cabak se encuentra internado en la Clínica Zabala a raíz de su contagio de coronavirus. Y fue desde este sanatorio privado que el conductor y ex modelo se pronunció en su cuenta de Twitter para criticar inesperadamente a un periodista. El apuntado esta vez fue "El Pollo" Vignolo y el programa que realiza en ESPN.

¿Qué fue lo que ocurrió? Confeso hincha de Independiente, a Cabak no le habría gustado que en F90 se traten constantemente temas relacionados al Club Atlético Boca Juniors. Al ser del "Rojo", Horacio espera una pluralidad de información mucho más importante que la que (según su perspectiva) el envío televisivo de "El Pollo" Vignolo ofrece.

“Hace 15 días que estoy internado. Cada vez que paso por ESPN lo veo al Pollo Vignolo que se pregunta “ ¿ Boca es candidato en la Copa? “ 15 días la misma pregunta. 15 días el mismo zócalo. Soy Bill Murray en El día de la marmota”, expresó Horacio Cabak, en tono irónico y haciendo mención a la película Hechizo del tiempo, muy popular en la década del '90 (fue estrenada en 1993).

De este modo, y teniendo en cuenta que varios comentarios en las redes sociales adhieren a lo expresado por Cabak, el integrante de Polémica en el Bar (al parecer) no es el único que piensa así. ¿"El Pollo" Vignolo tomará este reclamo para modificar el esquema de su programa o preferirá seguir como hasta el momento? Es que, claro, cada mirada es subjetiva y posiblemente desde F90 no tengan la misma opinión que Horacio.

Raúl Cascini rompió el silencio y le contestó al Pollo Vignolo

Luego de haber recibido constantes críticas por parte de Sebastián "El Pollo" Vignolo y de escuchar descargos contra la gestión del Consejo de Fútbol que integra junto a Juan Román Riquelme en Boca Juniors, Raúl Cascini decidió romper el silencio. Y lo hizo en TyC Sports, señal deportiva que es competencia de la que integra su ex compañero de 90 minutos de fútbol.

Lejos de polemizar, y sin mencionar al periodista cordobés, Cascini comenzó diciendo: "Algunas críticas no las entiendo. Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club pero me molesta cuando hay mucha saña. Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión".

"No me duelen las críticas. Pero llegar a ese punto de decirle a otro que no está preparado, es una discusión muy amplia. Consideramos que estamos preparados. Creemos todos que lo hacemos de la mejor manera y el día a día enseña un montón de cosas", agregó "El Mosquito", quien durante años integró el programa conducido por Vignolo y luego se marchó para ser parte del Consejo de Fútbol de Boca. Desde allí, "El Pollo" aseguró que la relación no fue la misma y que se sintió decepcionado por su ex compañero.