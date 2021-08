Soy Rada reveló que casi entrevista a CFK y fulminó a Mauricio Macri: "No es interesante"

El humorista e influencer liquidó al ex-Presidente, de quien dijo que no le interesaría tener una conversación con él. También contó que tuvo la oportunidad de entrevistar a Cristina Kirchner pero decidió no hacerlo.

Las últimas semanas no son las mejores para Mauricio Macri en muchos aspectos desde la oposición y ahora el que lo fulminó fue "Soy Rada", el humorista que lo destrozó a través de la charla con el productor de cine Adrián Lakerman en el Podcast COMEDIA por Spotify. "Con Macri no me interesa tener una conversación", se sinceró durante la entrevista.

"Me hubiera gustado hablar con ex-Presidentes, no con Macri... Porque no es interesante, o sea, ¿qué voy a hablar? Qué se yo...", manifestó al aire con relación al exjefe de Estado en la Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.

Soy Rada elogió a Cristina Fernández de Kirchner

Sin embargo, el joven influencer habló muy bien de quien llevó las riendas de este país entre fines de 2007 y fines de 2015: "Hubo una idea de que Cristina viniera a Radahouse, me hubiese encantando, pero dijimos ´che, pará, estamos yendo para otro lado´. Iba a ser imposible, porque además yo tampoco tengo las herramientas de entrevistador como para ir por ese lado. Entonces, yo ahí no tenía ganas de salir después a explicar todo porque me iban a matar, porque ahí todavía no estaba ni la idea de que ella fuera vicepresidenta".

Con relación a ese intercambio que finalmente no se dio a comienzos de 2019, "Rada" reconoció: "Me lo propusieron por el lado de ellos, igual Cristina no se había ni enterado eh. Ahí me cag... porque dije ´no sé si tengo la cabeza para ir por este lado´. Si no preguntaba me iban a decir que era un tibio, pero si preguntaba era un gorila o un kuka... Está todo tan polarizado, tan hecho verg... O sea, estoy hablando con una persona que fue muy importante en la historia, te guste o no".

Quién es Soy Rada

El artista Agustín Aristarán tiene 37 años, cuenta con más de un millón y medio de seguidores en su perfil oficial de Instagram (@soyrada) y también se destaca en Twitch, Twitter, YouTube y Spotify, entre otras plataformas. Brilla además como mago y como músico.

Lleva ese seudónimo porque su hermano mayor, Manuel, es fanático de El Señor de los Anillos y le recomendó dicho apodo, que llevaba justamente un mago en el libro de J.R.R. Tolkien que luego fue trasladado a la exitosa trilogía de películas dirigida por Peter Jackson.

En mayo de 2021 se estrenó Serendipia, el especial que filmó para su segunda colaboración con Netflix, en el que repasa los momentos inadvertidamente claves y casi azarosos de su vida que lo llevaron a convertirse en quien es en la actualidad: un referente artístico, en especial para los millennials.