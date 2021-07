Explosiva pelea de Guillermo Moreno contra Espert en TV: "Ortiva"

¡Se pudrió! Guillermo Moreno se peleó en vivo con José Luis Espert en plena transmisión de Crónica TV. Qué fue lo que pasó y qué se dijeron.

Guillermo Moreno y José Luis Espert protagonizaron un explosivo cruce en plena transmisión de TV. El ex Secretario de Comercio Interior durante una parte del Gobierno de Néstor y también durante el mandato de Cristina Kirchner se enfrentó al referente del liberalismo en un tenso debate sobre economía en la pantalla de Crónica.

Luego de que los periodistas consultaran sobre las cifras de la economía y también del INDEC, Moreno y Espert se trenzaron durante varios minutos a poco tiempo de que comiencen las elecciones legislativas 2021, en las que ambos serán precandidatos en el partido Principios y Valores; y Avanza Libertad, respectivamente. A modo de chicana, el ex funcionario del kirchnerismo indicó: "Cuando entren al cuarto oscuro, las personas van a pensar: ‘Cuando gobernaron los liberales, tuvimos hambre; cuando lo hicieron los progresistas, tuvimos hambre, pero cuando gobernó el peronismo comimos asado todas las semanas’”.

Visiblemente molesto, el economista liberal le respondió: “Yo nunca goberné, Moreno. Sos una máquina de decir pavadas vos. Che, Moreno, ¿vos estudiás para decir tantas pavadas? Sos una máquina de decir pavadas, las fabricás. En el mundo, si se progresa es porque hay libertad". Y señaló: "Deberías estar preso. Desde el INDEC le mintió a toda la sociedad, porque hubo millones de trabajadores, de empresarios, que pagaron impuestos al pedo".

Guillermo Moreno invitó a debatir sobre el INDEC a Espert y el economista liberal cambió de tema

Como consecuencia, Moreno le respondió: “No, no seas gil. No seas ortiva, que eso es lo peor que puede haber. ¡Mirá lo que dice este gil! ¡Mirá la tontería que dice! En vez de decir tantas tonterías, por qué no explica y hacemos un debate los dos sobre el INDEC". Y le marcó la cancha: "Yo te puedo asegurar que no sabe nada, porque estos liberales se llenan la boca, y la verdad es que no estudiaron nada”.

Consciente de que Espert no tenía intenciones de analizar nada acerca de los números del INDEC, Moreno fue a fondo y le retrucó: “Hagamos un debate sobre el INDEC, que puede ser en un lugar público o privado, como en un teatro para discutir la técnica y académicamente lo que él acaba de afirmar y lo que es la verdad histórica”.

El economista liberal desvió el foco nuevamente y le respondió: “Dale, pero lo vos vas a pagar porque vos ya les robaste la plata a todos los contribuyentes. Yo trabajo de consultor, ¿vos de qué trabajás?”. Y Moreno le recordó: "Soy mayorista de ferretería”. Finalmente, el ex candidato a presidente en las elecciones 2019 expresó: “Yo creo que la Argentina debería hacer una cosa muy diferente de la que viene haciendo desde hace tiempo. Creo que debería usar al mundo como una oportunidad para venderle cosas, en lugar de como un prestamista. Vivimos endeudados sin razón, la gente no da más de pagar impuestos. El ferretero, el autónomo, el monotributista, están todos cansados de pagar impuestos. Se necesita crear trabajo, una reforma laboral".