Pino Montesdeoca, 64 años: "Camino una hora y media todas las mañanas e intento llevar una vida activa y positiva"

Con el paso de los años, mantener la fuerza muscular, cuidar la piel y conservar la energía se vuelve cada vez más importante. Pino Montesdeoca, una de las modelos españolas más reconocidas de su generación, transita esta etapa manteniéndose activa, cuidando su bienestar y aceptando los cambios naturales del cuerpo. Una actividad tan simple como caminar todos los días puede cambiar totalmente tu forma de envejecer.

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En una entrevista con la revista CLARA, durante la 080 Barcelona Fashion, la modelo de 64 años habló sobre sus hábitos cotidianos y los cuidados que incorpora para sentirse bien. Lejos de las rutinas complicadas, su principal actividad es caminar, aunque reconoce que quiere sumar otro tipo de entrenamiento. "Yo camino mucho, una hora y media todas las mañanas, pero debo empezar ya a hacer ejercicios de resistencia. Intento llevar una vida activa y positiva", contó.

El hábito que recomienda después de los 60

Para Montesdeoca, caminar es una parte fundamental de su rutina. Sin embargo, también considera importante trabajar la fuerza para conservar la autonomía a medida que pasan los años. "Debo empezar ya a hacer ejercicios de resistencia porque quiero seguir pudiendo levantarme del suelo sin que me cueste la vida. Evidentemente, ejercitarse es bueno para todo", explicó.

Los ejercicios de resistencia pueden incluir movimientos con mancuernas, bandas elásticas o el propio peso corporal. Su objetivo es trabajar la musculatura y ayudar a mantener la capacidad de realizar actividades cotidianas. En esa línea, la entrenadora especializada en menopausia Rosa Fernández advierte: "Si no lo haces, pierdes fuerza y con ello te vuelves más vulnerable". Mientras caminar favorece la salud cardiovascular, los ejercicios de resistencia ayudan a preservar la fuerza muscular y la funcionalidad.

Su simple truco de belleza para verse bien

En cuanto al cuidado personal, Montesdeoca también apuesta por la sencillez. La modelo explicó que en su familia no existían grandes rituales de belleza y que con el tiempo, fue construyendo sus propias costumbres. "Yo no suelo maquillarme. Eso me lo hacen los profesionales, que son los que hacen la magia. Mi efecto buena cara lo consigo manteniendo mis rituales de cuidado de la piel y mi truquillo es un solar con color", reveló.

Además, presta atención al cuello y al escote, dos zonas que considera tan importantes como el rostro. Su objetivo, sin embargo, no es combatir cada signo del envejecimiento, sino mantener la piel saludable: "No pienso luchar contra el colgajo o las arrugas, porque es solo el paso de los años; solo quiero una piel sana".