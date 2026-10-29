Pilar Rubio, 48 años: "Tomo caldo de huesos cada día, por la mañana o por la noche. Es económico, sacia y es fácil de hacer".

El caldo de huesos se volvió muy popular en los últimos años por sus increíbles beneficios para la salud. La presentadora española Pilar Rubio, de 48 años, contó que lo incorporó a su rutina de bienestar y asegura que lo consume todos los días, por la mañana o por la noche. Además, destaca que es una opción económica, práctica y muy saciante.

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La presentadora explicó que lo prepara en casa, lo deja cocinar durante nueve horas. Debido a su alto contenido de colágeno, tiene muchos beneficios para la piel, las articulaciones y la salud digestiva. Lo mejor es que es muy fácil de preparar y lo podés hacer para guardar en la heladera y que te dure toda la semana.

Cómo prepara Pilar Rubio su caldo de huesos

“Tomo caldo de huesos todos los días, por la mañana o por la noche. Sienta fenomenal, es fácil, socorrido y económico”, contó Rubio en Instagram. Según explicó, la preparación le dura aproximadamente una semana, aunque los especialistas recomiendan conservarla en la heladera durante tres o cuatro días y congelar el resto.

La receta combina huesos de ternera con tuétano y articulaciones, a los que se les pueden sumar huesos de pollo. También incorpora verduras y condimentos como zanahoria, puerro, cebolla, apio, ajo y laurel, además de un poco de vinagre de manzana. La preparación requiere una cocción prolongada de unas nueve horas, que permite que parte del colágeno presente en los huesos y los tejidos conectivos se transforme en gelatina. El resultado es un caldo que puede adquirir una consistencia gelatinosa al enfriarse.

Qué beneficios tiene el caldo de huesos

Entre los beneficios que se le atribuyen se encuentran la mejora de la piel y las articulaciones. Además, tiene enormes beneficios para la salud digestiva. Si bien el colágeno es una proteína estructural importante para los tejidos del organismo, no hay evidencia científica suficiente para afirmar que consumir caldo de huesos de manera habitual mejore por sí solo la elasticidad de la piel, regenere los cartílagos o repare los tendones.

¿El caldo de huesos ayuda a dormir mejor?

Otro de los efectos que se le atribuyen está relacionado con el descanso y el estado de ánimo, en parte por la presencia de glicina. Este aminoácido participa en distintas funciones fisiológicas y se estudia por su posible relación con el sueño. El caldo también puede generar sensación de saciedad, especialmente cuando se consume antes o durante una comida.

¿Conviene tomar caldo de huesos todos los días?

Tomar caldo de huesos todos los días puede ser una buena opción si gusta y se incorpora a una alimentación equilibrada, ya que aporta líquidos, gelatina y cantidades variables de proteínas y minerales. Sin embargo, no está demostrado que consumirlo a diario aumente sus beneficios. Lo importante es incorporarlo dentro de una dieta variada, con suficientes proteínas, frutas y verduras.