La experiencia paranormal que conmocionó a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar: "Salí llorando"

¡De locos! Andy Kusnetzoff quedó conmocionado con la experiencia paranormal que relató el actor Arturo Puig en PH Podemos Hablar, por la pantalla de Telefe.

Andy Kusnetzoff protagonizó un momento sumamente místico en PH Podemos Hablar, programa que conduce y que se emite todos los sábados por la pantalla de Telefe. Arturo Puig, uno de los invitados de la noche del sábado 23 de mayo, relató en detalle la experiencia paranormal que vivió en México. Como consecuencia, el conductor quedó en shock.

Mientras el resto de los invitados e invitadas como Paulina Cocina, Pamela David, Ale Sergi y Johanna "Yoyi" Francella escuchaban atentamente, Puig se decidió a revelar la extraña situación que vivió en México: "A mí me pasó una cosa... me presentaron al elenco en una locación. Vi a un señor grande. Yo me decía: 'Lo conozco, lo conozco'. Me rompía la cabeza... yo soy muy admirador de Steve McQueen. Y dije: 'Este tipo trabajó con Steve McQueen 'Los 7 magníficos'. Y lo reconocí. El tipo lo había hecho cuando era joven, estaba con barba".

"Le dije al actor: 'Perdóneme, ¿usted trabajó con Steve McQueen en la película 'Los 7 magníficos'? Era grande y me amó. Le pregunté qué hacía de la filmación, me hice muy amigo. Y en un momento, me dijo: '¿Has ido a ver a la Virgen de Guadalupe?'. Le dije que no y me comentó: 'Tienes que ir, tienes que ir'", agregó el actor, quien comenzaba a inquietar a Andy.

Luego, Arturo Puig decidió hacerle caso al hombre que conoció y viajar para conocer a una de las iglesias más conocidas de México: "Me tomé un colectivo. Fui a la iglesia donde estaba la Virgen de Guadalupe, que es una iglesia inmensa y que generalmente está repleta de gente. No había casi nadie. La miré, pero el actor me dijo: 'Andá a la vuelta, que hay una iglesia chica, que es ahí donde apareció realmente".

El relato de la experiencia paranormal de Arturo Puig que sorprendió a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar

Antes de emprender su viaje de regreso, el actor reveló la extraña aparición que tuvo: "Me quedé un rato mirando y fui a la iglesia chiquita. Había un cura sentado con una sotana blanca inmaculada. Me acerqué, el tipo me miró y agarró una rosa, la mojó en agua bendita. Me hizo una seña para que bajara la cabeza y me la mojó. Me agarró una emoción que salí llorando, fue tremendo".

Tras la curiosa vivencia, Puig le contó todo al hombre que le sugirió visitar la Virgen de Guadalupe: "Al día siguiente, le conté al hombre y le dije: 'Me llamó la atención porque en mi país es raro ver a un cura con la sotana blanca. Nunca vi eso'. Y me dijo: 'No, acá tampoco. Habrá sido un ángel'. Fue una situación muy, muy, muy...". Creer o reventar, luego de llegar al país, consiguió trabajo en una telenovela sumamente importante y exitosa que se emitió entre 1991 y 1994: "Después de eso, llegué a la Argentina e hice la serie '¡Grande, pa!'". Como consecuencia, Andy Kusnetzoff quedó en shock, mientras que el resto de los invitados también se quedaron sin palabras.