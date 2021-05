Sin lugar a dudas, Horacio Cabak era el personaje más buscado por los programas de televisión. La polémica desatada tras las infidelidades que descubrió su esposa lo transformaron en el centro de atención en las últimas semanas. Andy Kusnetzoff se dio el gusto de tenerlo en PH Podemos Hablar y, pese a las restricciones que el panelista de Polémica en el Bar consiguió en la justicia, logró que describa como vive estos momentos de incertidumbre matrimonial.

“¿Vos estuviste casado como treinta años?”, preguntó Kusnetzoff, y Cabak lo corrigió por partida doble: “Estoy en pareja hace 27 años”, contestó resaltando el tiempo presente del verbo, antes de contar cómo vivió la famosa semana impensada. “Venían piñas de lugares insospechados. Las cosas se empezaron a acomodar a lo largo de la semana y el viernes la Justicia determinó que la vida privada de las personas es la vida privada”, contó a modo de resumen.

Recién entonces se aflojaron las tensiones familiares y Horacio volvió a llorar fuerte por segunda vez en los últimos días: “Durante el fin de semana tuve la oportunidad de abrazar a mis hijos, de hablar con ellos y de abrazar a mi mujer. Y después de haber abrazado a los cuatro, solito, lloré como correspondía llorar”, señaló con los ojos vidriosos.

Luego, conectó los dos hechos que lo marcaron a fuego en este tiempo. “Tenés que estar en mis zapatos para saber cómo se reacciona después de todo lo que pasé. Yo soy un sobreviviente, pude haberme muerto por covid. Cuando tomé noción sentí que no podía desperdiciar un minuto de mi vida”.

Su relación con Verónica Salvato

En este punto, el conductor de La jaula de la moda dio algunos indicios sobre cómo estaban las cosas con su esposa Verónica. “Estamos reacomodándonos a lo que pasó, se movieron un montón de cosas. Se hizo una cosa demencial de mi vida privada, y en realidad, cualquier error que yo haya cometido tengo que buscar la forma de subsanarlo”, reconoció, y agregó sus deseos de cara al futuro. “Espero que mi vida sea mejor a lo que venía siendo y mi mujer y mis hijos forman una parte imprescindible de mi vida. En este momento, lo único que me imagino un futuro en mi casa, con mi familia y con mis hijos”.

“¿Es posible?”, preguntó el conductor y Cabak pensó un segundo. “Depende de dos personas”, contestó, y extendió su respuesta apelando al optimismo. “Siempre fuimos muy unidos, y esa unión, esa forma pensar en el futuro, y cuidar a nuestros hijos y cuidarnos nosotros está en mi cabeza y está en la cabeza de mi mujer. Es cuestión de encontrar la forma de encaminar, entender qué pasó, explicar qué pasó y pensar en el futuro”, señaló.

“Si te ponés en el lugar de tu mujer, ¿la entendés?, le preguntó la modelo Pía Slapka, invitada al programa. “La reacción de mi mujer me sorprendió, mucho, pero la entendí. Me sorprendió completamente, podría haber esperado cualquier reacción. A ella le salió esa. La entendí y después me explicó”, respondió Cabak, que escuchó la última pregunta del conductor: “¿Dónde estás viviendo?”. “Qué buena pregunta, Andy”, concedió Cabak, aunque prefirió salir con una gambeta: “De mi vida privada no hablo”.