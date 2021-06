El Pájaro Gómez se agarró con Flavio Mendoza en PH: "Me vas a hacer enojar"

¡Tenso momento! El cantante de Vilma Palma e Vampiros no pudo soportar un comentario de Flavio Mendoza. El Pájaro Gómez, muy enojado en PH: Podemos Hablar.

No siempre son todas buenas en PH: Podemos Hablar. En ocasiones, los invitados tienen cruces realmente picantes y ponen sus puntos de vista sobre la mesa para argumentarlos y refutar a su adversario ideológico. En este caso, fue el "Pájaro" Gómez (cantante de Vilma Palma e Vampiros) quien tuvo un fuerte cruce con Flavio Mendoza.

Todo comenzó a raíz de la historia de vida de el "Pájaro", quien inició una relación a fines de 2020 y decidió terminarla hace muy poco tiempo. "Empezamos a salir en año nuevo. Cuando vos dedicás tu vida a un grupo como Vilma Palma e Vampiros es muy difícil que encuentres una persona que te siga, y menos con esta pandemia", explicó el artista, quien rápidamente tuvo una respuesta tajante por parte de Flavio Mendoza.

"Eso es verso", exclamó el coreógrafo. Allí, se generó un ambiente de tensión y enojo por parte del intérprete de La Pachanga: "Me vas a hacer enojar. Tenés que encontrar una persona que te siga el carro que vos tenés. Yo soy bohemio, soy cerrado, me gusta estar solo. Le aposté a estar en pareja y me cansé, loco. Me hacen cagar de risa con el tema del chongo. ¿Qué mierda es?".

Acto seguido, Flavio Mendoza intentó apaciguar las aguas explicándole al "Pájaro" que quizá no sea su fuerte el estar en pareja, más allá de las condiciones o coyunturas que se vivan. El cantante asintió explicando que quizá no es su función en el mundo estar en pareja y/o tener hijos. De todos modos, ¡se vivió un momento realmente dificil ante la mirada de Andy Kusnetzoff!

La anécdota de Flavio Mendoza con Maradona: "No me caía bien y me sorprendió"

Durante su visita al programa Los Mammones (América TV), Flavio Mendoza reveló una anécdota con Diego Maradona, a quien definió como "genio" en una palabra, en el cartel que les suele entregar el conductor Jey Mammón a los invitados. Y se explayó: "Me suena el teléfono y era la mujer, me dice ´hola, sí, Maradona quiere hablar con vos´. ¡Y pum! Le corté", dijo ante las risas generalizadas en el canal.

Sin embargo, aclaró que más tarde sí le respondió, cuando el crack se comunicó con él cuando quedó eliminado de Showmatch: “Dije ‘¡hola!’ y él me dijo ‘¡boludo, no me cortes!´. Claro, ahí le conocí la voz". Y continuó al detalle: "Me dijo ´nooo, ¿cómo te vas a ir del Bailando, qué hizo Marcelo (Tinelli)? Yo me divertía tanto con vos... ¿Cómo te van a sacar?´".