Andrea Politti le pegó un cachetazo a Toti Pasman: "Quiero que me digas las chanchadas"

La actriz y el periodista protagonizaron un picante momento en el programa de Andy Kusnetzoff PH Podemos Hablar (Telefe).

Invitados a PH Podemos Hablar (Telefe), la actriz Andrea Politti le cumplió una fantasía erótica a Toti Pasman y juntos recrearon una escena de la película El amor menos pensado, ante la mirada atónita de Andy Kusnetzoff. "Si tenés que cachetear, cachetealo", lanzó Kusnetzoff, impulsando a Politti para que golpée al periodista deportivo.

Toti Pasman aprovechó que tenia a Andrea Politti cerca para confesarle que una escena de la película El amor menos pensado, protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán, y en la que ella participa, lo había "calentado" mucho. “¿Usted tuvo fantasías viéndola actuar a Andrea?”, le consultó Andy Kustnetzoff a Pasman. "Me calentó esa escena, me encantó porque la hicieron muy bien", respondió el periodista deportivo. Frente a esta gran revelación, Andy indagó sobre qué le pasaba a Politti frente a ese comentario.

"Es un laburo que disfruté mucho. Me llamaron y me dijeron que era solamente para una escena de una película con Mercedes y Darín. Les dije que sí y me mandaron la escena y me reí, cosa rara. Desde que fui a hasta que terminé, que habrá sido dos días de filmación, me sentí como que volví a abrazar mi profesión de actriz”, expresó Andrea.

Insistente, el conductor de Telefe invitó a que la actriz y el periodista deportivo recreasen la escena, a lo que Politti advirtió: "No podemos por la pandemia. El personaje lo puedo hacer pero mirá que es un poco sacada la mina". Sin dudarlo, Toti Pasman respondió: "No pasa nada”. “Si tenés que cachetearlo, cachetealo”, le tiró Kusnetzoff. “Es el sueño del pibe, te juro”, afirmó Toti. “¿Vos querés que yo te pegue?”, le preguntó la actriz al periodista. “Quiero que me digas las chanchadas que le decías a Darín”, le respondió él.

Luego de asestarle un terrible cachetazo que lo descolocó, Andrea Politti se rió ante Toti Pasman y llamó a la no violencia, coronando con risa el picante intercambio televisivo: "Tremenda piña. ¡No a la violencia!".

El dolor de Andrea Politti por la muerte de su padre

Previamente, Andrea Politti se emocionó al relatar cómo fue la triste muerte de su padre en el exilio, hace más de 40 años. La conductora contó que recibió la notica por teléfono, por lo cual no pudo despedirse de él en persona. "Se murió en el año 80, en el exilio, y no me pude despedir. Yo intuía que algo malo pasaba porque las cartas no llegaban. Llamé y me atendieron del cuarto de defunciones. Ahí se me cayó el teléfono. Me llevó mucho tiempo superarlo”, reconoció Politti con mucho dolor.