Los peluqueros más expertos lo saben: "Si tienes canas y quieres ganar volumen sin frizz, un buen corte de pelo puede cambiarlo todo".

La aparición de canas es un proceso natural e inevitable que trae cambios en la textura y las necesidades del pelo. En muchos casos, la fibra capilar se vuelve más porosa, áspera o rebelde, mientras que la melena puede perder volumen y definición. Sin embargo, elegir el corte adecuado y ajustar la rutina de cuidado puede ayudar a recuperar el movimiento sin aumentar el encrespamiento.

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"Si tienes canas y quieres ganar volumen sin frizz, un buen corte de pelo puede cambiarlo todo", coinciden los peluqueros expertos en diálogo con CLARA, quienes recomiendan adaptar el largo y la estructura de la melena a las características del cabello. Adonay Martínez, profesional de Wella Professionals, destaca los cortes que aportan movimiento y volumen visual, mientras que el estilista Oriol Barberà, fundador de Salon Nu, apuesta por respetar la textura natural y aprovechar la luminosidad de las canas.

El consejo de los estilistas para las mujeres que tienen cabello con canas.

Los cortes de pelo que aportan volumen a las melenas con canas

Uno de los aspectos más importantes es evitar los largos excesivos y los cortes demasiado rectos si restan movimiento al cabello. En su lugar, los especialistas proponen opciones que aporten estructura sin quitar demasiado cuerpo. Entre los favoritos destacan el bob, el long bob y la melena midi, tres alternativas versátiles que ayudan a conseguir una melena visualmente más densa. Las medias melenas, especialmente las que quedan por encima de los hombros o a la altura de la clavícula, también facilitan el peinado y permiten mantener una estructura favorecedora.

Para quienes prefieren el pelo corto, el pixie con textura es otra opción interesante. La clave está en trabajar las capas de manera estratégica, sin excederse en el vaciado, para conseguir movimiento sin que las puntas pierdan densidad. El mantenimiento también importa. Beatriz Patón, creadora de contenido especializada en canas, aconseja prestar atención a la frecuencia de los cortes para conservar la forma y evitar que las puntas deterioradas resten cuerpo a la melena.

Integrar las canas para conseguir un resultado natural

El color también puede influir en el aspecto general del cabello. En lugar de cubrir todas las canas de manera uniforme, la integración de canas permite combinarlas con diferentes tonos mediante mechas personalizadas que se adaptan al color natural de cada melena. Esta técnica busca suavizar el contraste entre las raíces y el resto del pelo, facilitando una transición más natural y reduciendo la necesidad de retoques frecuentes. Además, puede ayudar a espaciar algunos servicios de coloración, aunque el resultado y el mantenimiento dependerán de la técnica empleada y del estado de la fibra capilar.

El consejo de los estilistas para las mujeres que tienen cabello con canas.

Cómo evitar el frizz y mantener el volumen en casa

Para completar el resultado del corte, hay algunos consejos que podés seguir en casa para evitar el frizz. Primero que nada, conviene evitar el exceso de productos pesados, que pueden apelmazar el cabello y restarle volumen. Los productos voluminizadores ligeros son una buena alternativa para levantar las raíces sin sobrecargar la melena. Por otro lado, también puede ayudar secar las raíces en dirección contraria a la caída habitual, cambiar la raya de lado y utilizar shampoo en seco con moderación cuando sea necesario refrescar el peinado.