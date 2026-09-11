Peluqueros coinciden sobre los mejores colores de pelo: "A partir de los 50, favorecen los rubios beige, miel o vainilla".

A partir de los 50, elegir un nuevo color de pelo no necesariamente implica hacer un cambio radical. La clave está en encontrar tonos que aporten luminosidad al rostro, respeten la personalidad de cada mujer y acompañen los cambios naturales que experimentan tanto la piel como la fibra capilar.

{{{htmlAmp}}}

Gema Casas, experta en coloración orgánica, dice en TELVA que "favorecen los rubios beige, miel o vainilla y los castaños luminosos". Además, aclara que "más allá de los tonos, se trata de colocar estratégicamente la luz donde más favorece tanto para la melena como para el rostro". Por esta razón, si estabas pensando en cambiarte el color del cabello, estos pueden ser una gran opción.

Colores de pelo ideales para las +50.

Los rubios que más favorecen después de los 50

Entre las opciones que recomienda la especialista destacan los rubios beige, miel y vainilla, especialmente cuando están trabajados con diferentes matices y no como un color completamente uniforme. Estos tonos pueden aportar calidez y luminosidad sin generar un contraste excesivo con la piel. Además, permiten jugar con reflejos alrededor del rostro para conseguir un efecto más fresco sin necesidad de aclarar toda la melena.

Para Casas, precisamente, el secreto está menos en seguir un color determinado y más en saber dónde colocar los puntos de luz. Unas mechas estratégicas pueden modificar la percepción del rostro y aportar dimensión al cabello.

Colores de pelo ideales para las +50.

Castaños luminosos frente a colores demasiado oscuros

Las mujeres que prefieren mantener una base castaña también tienen alternativas para renovar su imagen. Los castaños luminosos y con diferentes tonalidades son otra de las opciones que señala la experta, especialmente frente a los colores excesivamente uniformes. "Más que hablar de colores concretos, hablaría de tonos mal adaptados. Un color demasiado uniforme, muy oscuro o excesivamente frío puede endurecer las facciones y marcar más las líneas de expresión", explica Casas.

El negro, por ejemplo, no está prohibido, pero puede resultar demasiado intenso en algunos casos. "El negro puede favorecer, pero debe estar muy bien elegido", señala. Como alternativa, la especialista propone suavizarlo hacia un chocolate profundo o introducir reflejos para evitar que el resultado sea demasiado plano.

Colores de pelo ideales para las +50.

El color debe adaptarse a cada rostro

Aunque existan tonos que suelen favorecer especialmente a partir de los 50, los expertos aconsejan no elegir el color únicamente por la edad. El tono de piel, el color natural del cabello y las facciones también influyen en el resultado. De hecho, Casas considera que muchas veces no hace falta pasar de morena a rubia para conseguir un efecto rejuvenecedor: "Normalmente, añadir luz alrededor del rostro. Un buen trabajo de color que suavice el contorno facial y aporte dimensión puede rejuvenecer muchísimo sin necesidad de hacer un cambio radical".

También se pueden integrar las canas

Para quienes prefieren dejar de teñirse, las canas también pueden incorporarse progresivamente al look. La transición puede realizarse mediante mechas, babylights, balayage o técnicas de difuminado de raíz, reduciendo el contraste entre el color artificial y el crecimiento natural. Según Casas, el objetivo es que el proceso sea gradual y personalizado. Además, una melena canosa necesita cuidados específicos para conservar su brillo y evitar que el tono se vea apagado o amarillento.