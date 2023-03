Un avión desaparecido en 2014, miles de teorías y una terrorífica historia real: el documental de Netflix que es furor

A 9 años de la desaparición del Vuelo 370 de Malaysia Airlines, Netflix saca un documental intentando explicar lo que pasó.

Hoy se cumplen nueve años de la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Ese 8 de marzo de 2014, el vuelo partió del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekin, China, pero al tiempo de estar en el aire se salió misteriosamente de todos los radares. Los restos del avión fueron localizados parcialmente cuando llegaron a las costas de la Isla Reunión un año después. En uno de los misterios más extraños y famosos de la industria aeronáutica, todavía no se sabe bien por qué el avión tuvo el fatal destino que tuvo. Por eso hoy Netflix publica el documental MH370: el avión que desapareció (MH370: The Plane That Disappeared), que intenta aproximar algunas respuestas e información adicional sobre este gran misterio.

¿De qué trata MH370: El Avión que desapareció?

Esta producción de origen británico busca responder una simple pero inconclusa duda: ¿Qué sucedió realmente con el Vuelo 370 de Malaysia Airlines? "MH370: el avión que desapareció" buscará explorar las incógnitas surgidas durante la investigación sobre el vuelo de Malaysia Airlines que partió de Kuala Lumpur hacia Pekín pero nunca llegó a su destino, sin que hasta la fecha se haya encontrado una explicación para su desaparición.

La serie documental "MH370: el avión que desapareció" explora siete países en busca de archivos y testimonios de familiares, científicos y periodistas, con el fin de profundizar en las teorías más plausibles que puedan explicar lo sucedido el 8 de marzo de 2014. La sinopsis oficial sostiene: “Es una historia llena de conspiraciones y agujeros de conejo, figuras sombrías y silencio oficial, pero, sobre todo, es una oportunidad para mantener viva la memoria de aquellos que se perdieron en uno de los grandes misterios sin resolver de nuestro tiempo y para seguir buscando respuestas”.

Las tres teorías de la desaparición del Vuelo 370

El documental, dividido en varios episodios, intentará investigar varias hipótesis mas controversiales para explicar la desaparición de este vuelo y todos sus tripulantes. Pero hará foco en tres teorías principales que intentarían explicar el por qué de la desaparición, ninguna libre de controversias.

En el primer episodio de la serie, titulado "El Piloto", se explora la teoría de que Zaharie Ahmad Shah estrelló deliberadamente el avión en el Océano Índico. El periodista de aviación Jeff Wise sugiere que el piloto pudo haber despresurizado la cabina y apagado todos los componentes electrónicos después de enviar a su copiloto a buscar algo. En el segundo episodio, "El Secuestro", se analiza la posibilidad de que un pequeño grupo de pasajeros se haya apoderado del control del avión. Por último, en el tercer episodio, "La Intercepción", un periodista francés plantea la hipótesis de que había una carga sospechosa a bordo del avión y que el ejército estadounidense lo sacó de su curso para evitar que esta carga llegara a China.

¿Cómo ver MH370: El Avión que desapareció?

La docuserie MH370: El Avión que desapareció se estrenará este 8 de marzo de 2023. Una vez que esté disponible, se podrán ver todos los episodios en la plataforma digital de Netflix.