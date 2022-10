Murió uno de los actores más queridos de Harry Potter: tristeza en el cine

El actor de la famosa saga de películas que fue un éxito en el cine. Conmoción en el mundo del espectáculo tras el fallecimiento de Robbie Coltrane.

El mundo del cine y del espectáculo está en shock. Este viernes 14 de octubre, se conoció que murió un famoso actor de la saga de películas de Harry Potter: se trata de Robbie Coltrane, quien supo interpretar a "Hagrid", uno de los personajes más queridos por los fanáticos y fanáticas.

La noticia llegó procedente de Londres, donde su agente personal le comunicó la noticia al medio británico PA. En el mismo precisó que Coltrane pasó sus últimos días de vida. Tenia 72 años de edad y, por el momento, no están claro los motivos por los que se produjo su deceso.

Nacido el 30 de marzo de 1950 en Escocia, sus padres lo llamaron Anthony Robert McMillan. En sus primeros años como artista comenzó a realizar números de comedia en clubes nocturnos. Con el paso del tiempo, logró conseguir papeles importantes en películas como James Bond GoldenEye (1995) y The World Is Not Enough (1999) y también en la serie televisiva Cracker, donde interpretó al "Dr. Eddie 'Fitz' Fitzgerald" en una exitosa serie británica de la década del '90.

Robbie Coltrane, actor que interpretó a "Hagrid" en las películas de Harry Potter.

Sin embargo, Robbie alcanzó la fama mundial a partir de su papel como "Rubeus Hagrid" en todas las películas de Harry Potter, ficción creada por J.K. Rowling. De hecho, obtuvo grandes reconocimientos por la Academia Británica de Cine (BAFTA) en el filme Harry Potter y la Piedra Filosofal.

