Fue nominada a los Oscar y es furor en Netlix: la estremecedora película

Esta producción sobre la historia estadounidense se estrenó en la pantalla grande en 2019 y llegó a Netflix recién en 2022. ¿De qué trata este drama histórico?

Los dramas históricos son una muy buena elección para repasar aquello que se desconoce de un país, pero de una forma más ligera que con un libro de Historia. A veces, una película humaniza más los hechos históricos que muestra a través de la construcción de personajes con los que se puede empatizar, sufrir, reír y enojarse. Este tipo de personas protagonizan esta producción de dos horas y cinco minutos dirigida por Kasi Lemmons.

La protagonista la interpreta Cynthia Erivo, quien estuvo nominada a los Premios Oscars por Mejor Actriz por la forma en que actuó en esta película basada en hechos reales. La sinopsis de Harriet (2019) en Netflix dice: "En esta película biográfica, Harriet Tubman logra escapar de la esclavitud y arriesga su vida para conseguir la libertad de otros por medio del Tren Subterráneo".

El elenco también incluye a Joe Alwyn, el novio de la conocida cantante Taylor Swift, como Gideon Brodess. En la película, Alwyn interpreta al hijo del dueño de Harriet. Por esto, Brodess termina siendo también el amo de Harriet y eso tensa la relación entre ellos después de haber compartido su infancia.

"Creo que muchas de las relaciones de aquella época entre una persona esclavizada y un esclavista eran complicadas y realmente desagradables. Pero la persona esclavizada nunca podía decir: 'No quiero estar en esta relación'. No tenía elección. Y creo que ahí está la diferencia: Para ella no había elección; para él, sí", explicó Cynthia Erivo en el sitio estadounidense Refinery29.

De qué trata Harriet (2019)

La trama de Harriet muestra la historia de Araminta Ross, apodada Minty, una esclava de la plantación de la familia Brodess que quiere escapar de la estancia junto a su familia. Todo se tensa cuando el propietario legal de los esclavos, Edward Brodess, muere súbitamente y la familia decide que Minty será vendida a otros propietarios. Es en ese momento que ella decide huir sola y el hijo de los Brodess la persigue.

La persecución llega hasta la frontera del estado de Pensilvania ya que al cruzarla Minty se convierte en una persona libre, pero su familia sigue esclavizada. En el nuevo estado conoce la Sociedad Antiesclavitud de Pensilvania y cambia su nombre a Harriet Tubman. Eventualmente decide volver a rescatar a su marido John Tubman, interpretado por Zackary Momoh, solo para enterarse al llegar que había muerto.

Harriet

Aún así, decide salvar la vida del resto de sus familiares y se convierte en una salvadora de esclavos a partir de la utilización de una red clandestina de ferrocarril.

El elenco se completa con: