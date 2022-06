Paramount afronta demanda por derechos de autor por "Top Gun: Maverick"

La familia del autor cuyo artículo inspiró la película de 1986 de Tom Cruise "Top Gun" demandó el lunes a Paramount Pictures por infracción de los derechos de autor de la taquillera secuela de este año, "Top Gun: Maverick". Según una demanda presentada en un tribunal federal de Los Ángeles, la unidad Paramount Global no readquirió los derechos del artículo de 1983 de Ehud Yonay "Top Guns" a su familia antes de lanzar la secuela "derivada". Shosh Yonay y Yuval Yonay, que viven en Israel y son, respectivamente, la viuda y el hijo de Ehud, dijeron que Paramount ignoró deliberadamente que los derechos de autor volvían a ellos en enero de 2020, "burlándose" de la ley federal de derechos de autor. Paramount no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. La demanda busca una indemnización no especificada, incluyendo algunos beneficios de "Top Gun: Maverick", y que se impida a Paramount distribuir la película o nuevas secuelas. "Top Gun: Maverick" es la película más taquillera de este año, con 291 millones de dólares en Norteamérica y 548,6 millones de dólares en todo el mundo en sus primeros 10 días de estreno.

