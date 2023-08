La Sirenita, la película live action, llega al streaming: fecha de estreno y dónde verla

Los suscriptores de Disney+ tendrán la oportunidad de sumergirse en una nueva interpretación de esta historia. Desde los vibrantes personajes hasta las cautivadoras canciones, esta adaptación promete ofrecer una experiencia inolvidable llena de magia y emoción.

La anticipada adaptación en live action de La Sirenita, basada en el clásico musical animado de Disney, está lista para llegar a las pantallas de los suscriptores de Disney+. Con un estreno programado para el 6 de septiembre, la película promete cautivar a los espectadores con una nueva visión de la amada historia. Te contamos los detalles emocionantes de esta adaptación.

Del cine al streaming

Después de haber conquistado la taquilla mundial y recaudado más de 542 millones de dólares en cines, La Sirenita se prepara para encantar a los espectadores en la comodidad de sus hogares a través de Disney+, desde el 6 de septiembre. Esta adaptación en acción real, inspirada en el clásico musical animado ganador de un premio Óscar, tiene como objetivo llevar la magia de la pantalla grande a las plataformas de streaming.

Contenido adicional exclusivo

Para los fanáticos ansiosos de sumergirse aún más en el mundo de La Sirenita, Disney+ ofrecerá contenido adicional exclusivo. Entre las joyas que se pueden esperar se encuentra la interpretación del ganador del Óscar Javier Bardem (quien da vida al Rey Tritón) en la canción "Impossible Child". Este tema cuenta con la música del prestigioso Alan Menken, ganador de múltiples premios Oscar, y las letras del tres veces ganador del Tony Award Lin-Manuel Miranda. Además, los suscriptores tendrán acceso a Passing the Dinglehopper y Under the Sea - Song Breakdown.

Resumen de la historia

La Sirenita narra la historia de Ariel, una joven y apasionada sirena que anhela aventuras más allá del mar. Siendo la hija más joven y rebelde del Rey Tritón, Ariel sueña con explorar el mundo en la superficie. En un encuentro casual, se enamora del príncipe Eric, desafiando la prohibición de los encuentros entre sirenas y humanos. La historia toma un giro emocionante cuando Ariel hace un pacto con la malvada bruja del mar, Úrsula, poniendo en riesgo su vida y el reino de su padre.

Elenco de La Sirenita

El live action de La Sirenita acumuló más de 500 millones de dólares y generó un gran impacto en los espectadores por su nivel de producción.

La película cuenta con un elenco talentoso que trae a la vida a los queridos personajes. Halle Bailey, conocida por su participación en Grown-ish, asume el papel de Ariel, mientras que Jonah Hauer-King interpreta al príncipe Eric. El elenco también incluye a voces icónicas como Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, y la nominada al Oscar Melissa McCarthy como Úrsula. La dirección está en manos de Rob Marshall, y el guion es obra de David Magee, nominado al Premio de la Academia.

La Sirenita es conocida por sus canciones, y esta adaptación no es una excepción. La música cuenta con la colaboración del legendario Alan Menken, cuyas composiciones han dejado una marca en el mundo del entretenimiento. Las letras, creadas por Howard Ashman y Lin-Manuel Miranda, transportan a los espectadores a un mundo lleno de emociones y encanto.