Patricia Conde, 47 años, reveló qué es lo que evita para mantenerse joven: "Hacer esto te lleva a un envejecimiento prematuro brutal".

A sus 47 años, Patricia Conde tiene una visión de la belleza que va mucho más allá del skincare y los tratamientos estéticos. Para la actriz y presentadora española, se trata de llevar un autocuidado integral, ya que los hábitos cotidianos influyen tanto en el bienestar como en la apariencia de la piel. Por esta razón, reveló cuál

{{{htmlAmp}}}

En una entrevista con Telva, reveló cuál es el consejo que más repite a sus amigas para mantenerse jóvenes. "Que se alejen de la toxicidad. De una relación que no les hace bien, de un trabajo que las consume, de cualquier situación que les quite energía", explicó cuando le preguntaron qué recomendación de belleza y bienestar daría.

En este sentido, advirtió sobre las consecuencias de quedarse en entornos perjudiciales para la salud mental: "Estar en un lugar gris o con personas que te roban la energía te lleva a una oxidación orgánica y a un envejecimiento prematuro brutal. Rodearse de lo que te hace feliz suma años de vida".

La filosofía de Patricia Conde para envejecer con bienestar

Más allá de su recomendación sobre las relaciones personales, Conde sostiene que el cuidado de la piel debe adaptarse a las necesidades de cada momento. Recomienda prestarle especial atención a la limpieza, la hidratación y los principios activos. Entre sus descubrimientos favoritos se encuentra el retinol, un ingrediente ampliamente utilizado en cosmética por su capacidad para mejorar la textura de la piel y atenuar los signos del envejecimiento.

Sin embargo, insiste en la importancia de escuchar las reacciones cutáneas y dejar de utilizar cualquier producto que provoque molestias. Su rutina también incluye yoga facial y drenaje linfático por las mañanas, además de tratamientos específicos que adapta según las necesidades de su piel.

Patricia Conde reveló su mayor secreto de belleza a sus 46 años.

Alimentación, descanso y gratitud: las otras claves de Patricia Conde

Para Conde, la belleza no depende exclusivamente de los productos cosméticos. La alimentación, el ejercicio físico y la salud digestiva también forman parte de su filosofía de bienestar. La actriz, quien además es celíaca, presta atención a los alimentos que consume e incorpora proteínas, aguacate, cúrcuma, jengibre y arándanos a su dieta.

"No creo que pueda decir que tengo la piel así por usar las mejores cremas, sino por un acompañamiento global: por cómo me alimento, cómo hago deporte...", señaló en la entrevista. A la hora de hablar del paso del tiempo, dijo: "No me asusta el envejecimiento. Me asusta perder la independencia o ser una carga, no las arrugas".

Por otro lado, Conde dijo que sus cambios físicos también tuvieron mucho que ver con la gratitud. Valorar lo que se tiene, empezar el día con buen humor, estirar y meditar son pasos innegociables para que todo ese bienestar se vea reflejado en el exterior.