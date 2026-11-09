Por qué el Papa se viste de blanco y qué significan los zapatos que usa: la historia detrás de cada símbolo de León XIV.

Hay algo casi teatral en la vestimenta del Papa. Cada detalle parece formar parte de una puesta de escena. Está cargada de signos, detalles y símbolos que no están allí al azar; cada color, cada prenda y cada accesorio tiene una razón de ser y siglos de historia detrás. Desde la sotana blanca hasta los mocasines rojos en punta, todo forma parte de un vestuario cuidadosamente pensado que fusiona tradición religiosa, jerarquías y códigos de poder.

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¿Alguna vez te preguntaste qué significa realmente cada uno de esos elementos religiosos y qué historia hay detrás? A pocos días de la llegada de León XIV a la Argentina, El Destape le hizo todas estas preguntas y otras más a Rubén Troya, diseñador de moda, asesor de imagen y creador de contenido español, que conoce como pocos los secretos de la historia de la moda y su vínculo con la religión.

Así es la vestimenta del papa.

"La vestimenta es la primera herramienta de comunicación no verbal del ser humano. Históricamente ha funcionado como un código jerárquico impecable", explica Troya. En el caso del Papa, esa función se vuelve especialmente evidente porque su vestuario no solo lo distingue del resto de los fieles, sino que también representa la autoridad de la Iglesia y transmite mensajes con siglos de historia.

Por qué el Papa viste de blanco: el significado detrás de su vestimenta

El blanco es uno de los símbolos más reconocibles de la Iglesia católica. Rubén explica que “teológicamente, el blanco representa la pureza, la alegría de la resurrección y la luz de Cristo”, aunque su significado no se limita al ámbito religioso. De hecho, históricamente también fue un color asociado al estatus, la pureza y el poder. En la antigua Grecia, por ejemplo, así como en Roma y Egipto, el lino blanco era un símbolo de riqueza por la dificultad técnica que implicaba blanquear y mantener limpias las prendas.

A nivel social, vestir de ese color comunicaba una posición privilegiada. “Vestir de blanco proyectaba el mensaje implícito de ‘no necesito trabajar con las manos’, reservándose para las clases altas y la realeza”, destaca el especialista. Esa asociación entre el blanco y la importancia todavía persiste en algunos códigos sociales: “El color blanco siempre está dedicado a las cosas importantes. La sociedad nos ha hecho ver que cuando alguien va vestido de blanco es una persona importante”. Como la vestimenta papal, las batas de médicos, científicos y maestros también son asociadas con el conocimiento y la autoridad. A la vez que en el caso del pontífice señala la representación tradicional de la figura de Dios en el arte: “Cuando piensas en él o ves un cuadro de él, siempre lo pintan de blanco”.

Qué significan los zapatos rojos del Papa y quién los fabrica

Otro de los elementos más llamativos del vestuario pontificio son los zapatos rojos, cuyo simbolismo está relacionado con la sangre de Cristo y el martirio. “El color rojo en la tradición católica está ligado directamente a la sangre de Cristo y al martirio. Que el Papa lleve zapatos rojos simboliza que literalmente camina sobre la sangre de los mártires que dieron su vida por la fe cristiana y que él mismo debe estar dispuesto a dar la vida por su rebaño”, explica el diseñador.

Pero el calzado no es un detalle menor dentro de la vestimenta religiosa. “Los accesorios y el calzado han sido históricamente los indicadores de estatus más precisos”, señala Troya. En el caso del Papa, los zapatos también forman parte de un lenguaje visual que comunica tradición, jerarquía y autoridad. La tradición de los zapatos rojos fue recuperada especialmente por Benedicto XVI, mientras que Francisco optó por utilizar zapatos negros convencionales, en línea con su estilo más sobrio y austero.

Qué significan los zapatos rojos del Papa.

Pero ¿quién fabrica este calzado? Según Troya, los zapatos papales tradicionales no se producen de manera masiva, sino que son elaborados artesanalmente. Entre los zapateros vinculados a esta tradición menciona a Adriano Stefanelli, artesano italiano de Novara que confeccionó varios pares rojos para Benedicto XVI y Juan Pablo II, y a Antonio Arellano, zapatero de origen peruano radicado en Roma, quien trabajó para Joseph Ratzinger antes y después de su elección como pontífice. También recuerda una curiosidad: durante su visita a México en 2012, Benedicto XVI recibió varios pares de zapatos rojos confeccionados en León, Guanajuato, como un regalo del artesano mexicano Armando Martín Dueñas.

La ropa como símbolo de poder y jerarquía social

La vestimenta papal es un ejemplo de una regla que atraviesa toda la historia de la moda: la ropa comunica jerarquía. Para Troya, no se trata simplemente de una cuestión estética, sino de un lenguaje que permite identificar la posición de una persona dentro de la sociedad. “La ropa marca fronteras entre el poder y el pueblo, define la pertenencia a un colectivo y comunica la autoridad. Dentro de una institución, el protocolo en el vestir legitima la figura de quien lo porta; nos indica de inmediato qué rol desempeña esa persona sin que tenga que articular palabra”, sostiene.

Alejandra Fiódorovna de Rusia (nacida princesa Carlota de Prusia), pintado por Christina Robertson, alrededor de 1840.

Como ejemplo, menciona las leyes suntuarias de la Edad Media y el Renacimiento, que regulaban qué tejidos, colores y materiales podían utilizar determinados grupos sociales. La seda, las pieles y algunos tintes eran privilegios reservados a ciertos estamentos.

Vestidos heráldicos y mangas larguísimas: cómo se vestían las mujeres de la nobleza

En la Edad Media, la indumentaria también permitía identificar el linaje y la riqueza de las familias nobles. “Las princesas herederas llevaban unos vestidos heráldicos, eran vestidos ricos por los tejidos y por los bordados que llevaban, además, representaban los escudos de las diferentes familias a las que pertenecían”, cuenta Troya.

Vestidos heráldicos de la alta Edad Media.

Otro detalle curioso eran las mangas largas y colgantes, conocidas en algunas referencias históricas como mangas perdidas. Su extensión y ornamentación podían convertirlas en una demostración de riqueza. El diseñador también destaca que los tejidos y los materiales utilizados permitían distinguir a las familias con mayor poder económico. En una época en la que producir telas y confeccionar prendas requería mucho trabajo, la indumentaria era una forma de exhibir recursos.

Tacos rojos y joyas, los accesorios que históricamente representaron el poder

El calzado y los accesorios también funcionaron como indicadores de estatus. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la corte de Luis XIV, en Francia, donde los tacos rojos estaban reservados a la nobleza y simbolizaban que quienes los llevaban “nunca se manchaban los pies con el barro del pueblo”. De hecho, cuanto más incómodo e impráctico era un zapato, mayor podía ser la posición social de quien lo usaba.

Las joyas, los encajes, las pieles y los tocados cumplían una función similar. “No eran un mero adorno, sino un símbolo jurídico de autoridad y legado familiar o religioso”, explica Troya. También menciona el Imperio bizantino, donde las vestiduras de los gobernantes podían estar cubiertas de joyas y piedras preciosas: “Eran joyeros andantes”.

Zapatos de taco rojos.

Del vestido de novia blanco al bolso Birkin: la moda sigue marcando el estatus social

La relación entre vestimenta y posición económica no desapareció con el paso de los siglos. Para Troya, la moda sigue clasificando socialmente, aunque sus códigos hayan cambiado. Uno de los ejemplos más universales es el vestido de novia blanco, cuya popularidad se consolidó después de que la reina Victoria lo utilizara en su boda con el príncipe Alberto, en 1840.

Otro caso es el llamado privilège du blanc (privilegio de blanco) en el protocolo vaticano, reservado a determinadas reinas y soberanas católicas durante sus audiencias con el papa. En la actualidad, las marcas de lujo y los accesorios exclusivos también funcionan como señales de distinción. Troya menciona a celebridades como Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y los Beckham, y destaca especialmente el caso de Hermès.

Birkin Bag.

“El famoso Birkin, este bolso, ya de por sí demuestra a la persona que lo lleva un estatus social elevado, pero ojo, no todos los Birkin son iguales”, señala. El valor puede variar enormemente según los materiales y la exclusividad de cada pieza. En julio de 2025, el bolso original que perteneció a Jane Birkin se vendió por aproximadamente 10,1 millones de dólares. Otro ejemplo es el Hermès Sac Bijou Birkin, una pieza de alta joyería con más de 3.000 diamantes, cuyo valor estimado ronda los dos millones de dólares.

“La moda siempre ha sido y será la tarjeta de presentación de todo el mundo y podrán saber si tienes más o menos dinero”, reflexiona Troya. Siglos después, muchas de esas reglas cambiaron, pero la moda todavía distingue, identifica y comunica. Aunque hoy existen otras formas de demostrar que uno puede permitirse no ensuciarse las manos, la ropa sigue siendo una manera de mostrar quién tiene el poder, qué lugar ocupa y cómo quiere ser visto por los demás.