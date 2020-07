Pampita reveló que hará el mismo tratamiento de glúteos que Alejandro Fantino

En los últimos días, Alejandro Fantino sorprendió al contar su tratamiento para el cuidado de glúteos y ahora Pampita quiere copiar su método.

El conductor de Fantino a la Tarde había contado al aire: "Cuando hace un poquito más de calor, me pongo en el patio, me desnudo y me pongo en mis glúteos. Me pongo aloe vera en mis glúteos. Te quedan paraditos".

En ese contexto, durante el programa Pampita Online, el cronista del ciclo acompañó a Marcela Baños a una dietética y Pampita le hizo un pedido especial. “Preguntale si vende aloe vera. Viste que Fantino se pone aloe vera en los glúteos y no sé dónde conseguirlo“, expresó la modelo y reveló que está dispuesta a comenzar con el tratamiento que recomendó el ex conductor de Animales Sueltos. “Yo lo voy a probar y después les cuento. Si Fantino dice que funciona…”.