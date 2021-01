Pasaron poco más de cinco años del escándalo que tuvo lugar durante las grabaciones de la película "El hilo rojo". Y también pasaron más de cinco años del día en que Pampita encontró a su entonces pareja Benjamín Vicuña engañándola con María Eugenia la China Suárez en una cama del motorhome. Sin embargo y pese a que ya pasó un tiempo del hecho, en las últimas horas se conoció una nueva versión y también más detalles reveladores de lo ocurrido.

Durante el programa Los Ángeles a la Mañana, conducido por Ángel de Brito, la panelista Cinthia Fernández decidió contar cómo fue el hecho que tiene a Pampita Ardohain, Vicuña y la China como protagonistas: "En el episodio del motorhome dicen que cuando ella (Ardohain) tiene furia, no mide. Va de cero a cien y dicen que es impresionante la fuerza con la que agarró a la China del cuello".

Ante la sorpresa de sus compañeros de televisión, Cinthia continuó filtrando lo ocurrido en aquel motorhome: "Y dicen, me lo contó una persona íntima de Pampita, que ella le daba con los tacos a Benjamín y supuestamente tuvo dos fracturas en la costilla".

Qué dijeron Pampita, Vicuña y la China Suárez sobre lo ocurrido en el motorhome:

En aquel entonces, y tras las repercusiones en los medios de comunicación y las redes sociales, Pampita comentó cómo fue el momento exacto en el que se encontró a su pareja y a la China Suárez: "Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver, una mujer".

En tanto, la propia China Suárez también dio su versión de los hechos: "Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal y comiendo una palta. Estaba con un jean negro tiro alto y una musculosa negra. Entró una persona que estaba muy alterada. Fui agredida verbal y físicamente".

En 2016, Benjamín Vicuña dio una versión poco creíble de lo ocurrido en el motorhome: "No me parece apropiado hablar de mi vida privada ni de personas involucradas que no están aquí a través de una revista, pero sí voy a aclarar algo específico, porque esto pasó en mi lugar de trabajo, en medio de mis compañeros y mi equipo. Toda esa situación es falsa y no encuentro justificación a que se digan mentiras. Ese era un lugar de descanso común y claramente en ese momento éramos dos compañeros de trabajo que estábamos en un intermedio a metros de distancia. Pero no voy a entrar en detalles porque, aunque lo haga, nadie cambiará la opinión que se formó".