Carolina "Pampita" Ardohain demostró, una vez más, sus ganas de ser madre. Los rumores sobre su posible embarazo comenzaron a circular fuertemente luego del mensaje enigmático de Ángel de Brito, quien planteó la posibilidad de un nuevo integrante en la familia compuesta por Pampita y su esposo, Roberto García Moritán.

De Brito suele responder preguntas de sus seguidores en sus redes sociales. Cuando le consultaron si Pampita estaba embarazada, el periodista de espectáculos decidió no dar declaraciones y se limitó a poner tres puntos suspensivos como respuesta.

Ahora, Pampita rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de ser madre nuevamente. La modelo tiene tres hijos junto al actor Benjamín Vicuña: ellos son Bautista (12), Beltrán (8) y Benicio (6). Con el actor también fue mamá de Blanca, que falleció en 2012 cuando tenía 6 años. Pero parece que a Pampita le gustaría sumar un integrante más a su nueva familia con Roberto García Moritán, aunque aún no llegó el momento.

"Es algo que puso Ángel de Brito. Me encantaría poder decirles eso. Este año no. El año que viene veremos. Depende de Dios, nunca se sabe", sostuvo la modelo en diálogo con Revista Gente.

El cronista le consultó si su intención era tener un hijo juntos, a lo que Pampita respondió que "no dependía de nosotros": "El año que viene... Tampoco depende de nosotros. Esto depende del destino. Yo creo mucho en Dios y lo que tenga que ser será.

Además, la conductora dijo que no sabía por que Ángel de Brito había generado esa duda, aunque admitió: "No me molesta. No sería una mala noticia. Lamento decirles que por ahora no".

También Pampita quiso confirmarlo en vivo en su programa "Pampita Onlne" en KZO, y repitió lo mismo que le dijo a la revista: que aún no, pero que el año que viene puede ser una posibilidad.