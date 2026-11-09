Muchísimos famosos se acercaron para disfrutar en vivo la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Desde Pampita, Georgina Barbarosa, Flor de la V y hasta Yanina Latorre, varias figuras públicas participaron de la celebración católica en la Ciudad de Buenos Aires.

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Entre las figuras conocidas que decieron presenciar la misa se destacaron la modelo y empresaria Valeria Mazza, junto a su esposo Alejandro Gravier. En sus historia compartió una foto del Papa y, además, una historia junto a su marido en la que expresó: "Qué alegría".





Valeria Mazza junto a su marido Alejandro Gravier

Otra de las modelos que decidió sumarse, convocada por su fe, fue Pampita. La modelo y empresaria compartió varias fotos en sus historias de Instagram del altar, el coro que cantó en vivo. También había compartido el momento del arribo de León XIV al país.

Pampita

También estuvo presente la conductora Yanina Latorre, quien asistió junto a la panelista Analía Franchin, y compartió una imagen del altar en sus historias en las que expresó: "Estoy feliz". También, Georgina Barbarossa estuvo en el lugar para encabezar su programa A la Barbarossa en Telefé y se la vio emocionada.

Entre los miles de fieles que se acercaron a vivir de cerca la Santa Misa encabezada por el Papa, se vieron fotos de Vicky Xipolitakis, que posó junto a dos monjas. Además, estuvieron presentes la conductora y modelo Flor de la V.

Los famosos participaron de la celebración católica desde diferentes puntos del predio. Algunos bien cerca del altar principal, mientras que otros más alejados junto al público general. Aunque se podía ver en vivo desde las pantallas gigantes la transmisión de la misa. Fue el caso de Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort, que compartió una historia desde un sitio más alejado.