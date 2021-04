Pachu Peña es uno de los personajes más queridos de la televisión argentina. El humorista que se hizo reconocido a través de VideoMatch (y posteriormente, ShowMatch), hoy se destaca en Corte y confección famosos, Polémica en el Bar, y ya palpita su regreso junto a Marcelo Tinelli en La Academia. Sin embargo, no es el único rubro en el que le llegan propuestas.

El diálogo con el programa radial Expreso doble, Pachu contó que lo quisieron tentar con una participación política en Rosario, su ciudad natal. "Me llamaron hace poco para hacer política. Me buscan de Rosario. Primero me buscaron como concejal. Agradecí y dije que no, que no es lo mío si bien me interesa todo lo que es lo social y estar cerca de la gente".

A pesar de su negativa, el humorista reveló que no se dieron por vencido y la oferta se volvió más contundente: "Como dije que no como concejal, vinieron a buscarme para proponerme ser Diputado Provincial por Santa Fe", aseguró el humorista, quien se imaginó, a tono de broma, en "diputados hablándole a Sergio Massa tentado".

La experiencia de Pachu Peña como voluntario de Pfizer

Pachu se anotó como voluntario para la vacuna de Pfizer contra el coronavirus y contó cómo fue su experiencia. "Me inscribí apenas me enteré que estaban buscando gente para las primeras pruebas de vacuna. Me anoté, me llamaron y empecé hacerme unos estudios en octubre del año pasado. Hubo un momento en el que me daban vacuna o placebo. Nos vacunaron a todos pero sin saber que era. En marzo me avisaron que me había sido receptor de placebo".

"Este miércoles me aplicaron la segunda dosis. Me acuerdo que cuando en marzo me llamaron para aplicarme la primera justo estaba viendo las colas de jubilados y lo primero que me nació fue querer cedérsela a alguien. Hablé con la gente de Pfizer para ver si se la podía dar a alguien y me dijeron que no porque hay un contrato que había firmado que indica que como soy paciente del estudio me tienen que dar a mí la vacuna porque sigo en observación", se sinceró.

Además, Pachu explicó que, por más que está vacunado, el médico le dijo que puede contagiarse igual pero el virus "no va a entrar en los pulmones y no va a complicar por ningún lado. Va a ser leve. Un poco de fiebre quizás, una gripe. Que esté vacunado no quiere decir que esté fuera de todo".