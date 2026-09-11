Pablo Nicolás Franco, entrenador: "Si no aguantas más de 10 segundos en esta posición y tienes más de 50 años, tu riesgo de perder la vida en los próximos 7 años se multiplica por dos".

Hay pruebas que parecen demasiado simples para decir algo sobre nuestro estado de salud, pero que pueden decir mucho sobre nuestro estado de salud. Una de ellas consiste en mantener una postura durante unos segundos y, según explica el entrenador Pablo Nicolás Franco, el resultado puede ser especialmente revelador después de los 50 años.

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"Si no aguantas más de 10 segundos y tienes más de 50 años, tu riesgo de perder la vida en los próximos 7 años se multiplica por dos", asegura en TELVA. Se trata del test del flamenco, una prueba que consiste en mantenerse de pie sobre una sola pierna durante el mayor tiempo posible. Para realizarla, hay que colocarse descalza, mantener la mirada al frente y dejar los brazos relajados junto al cuerpo. Después, se levanta uno de los pies del suelo y se intenta conservar la posición durante al menos 10 segundos.

Cómo es el ejercicio físico que recomiendan a partir de los 50 años.

Aunque parece un movimiento muy simple, mantenerse estable sobre una pierna obliga a coordinar distintos sistemas del organismo. El cerebro recibe información de la vista, del oído interno y de los receptores de músculos y articulaciones para realizar pequeños ajustes que permitan conservar la postura.

Además, intervienen los músculos de los pies, tobillos, piernas y caderas. Por eso, la prueba puede ofrecer información sobre la capacidad neuromuscular y el estado general de la condición física. Franco establece una referencia clara para interpretar el resultado: "Si no llegamos a los 10 segundos estamos hablando de una condición física deficiente". En cambio, alcanzar los 30 segundos indicaría una buena condición física y superar ese tiempo, una condición muy buena.

Qué puede significar no superar los 10 segundos

Con el paso de los años, el equilibrio puede deteriorarse, especialmente cuando disminuyen la actividad física, la fuerza y la movilidad. Una peor capacidad para mantenerse sobre una pierna también puede coincidir con una mayor vulnerabilidad a las caídas. David Callejo, médico anestesista y divulgador, señala tres aspectos relacionados con un mal resultado: "No pasar esta prueba se relaciona con tres problemas graves de salud. Uno: sarcopenia, estás perdiendo un músculo de forma acelerada. Dos: mayor riesgo cardiovascular. Y tres: va a aumentar tu riesgo de caídas y fracturas".

Por supuesto que no superar el test no permite diagnosticar por sí solo sarcopenia, una enfermedad cardiovascular ni ningún otro problema concreto. El resultado debe interpretarse junto con el resto del estado de salud y la condición física de cada persona.

La fuerza también puede mejorar el equilibrio

La buena noticia es que el equilibrio puede entrenarse. Trabajar la fuerza de piernas y glúteos, practicar ejercicios sobre una pierna, realizar sentadillas o zancadas y mejorar la movilidad de los tobillos puede ayudar a ganar estabilidad. Callejo insiste en la importancia de mantenerse activo.

"Pero tranquila, la buena noticia, si no has pasado test, es que tiene solución. No necesitas una pastilla, necesitas deporte. Si no has pasado la prueba, necesitas empezar a entrenar fuerza con urgencia. El músculo es tu seguro de vida. Consulta con tu médico, pero también ponte en manos de una buena fisioterapeuta y de una entrenadora para ganar años de vida".