Se filtró el video de un OVNI y el Pentágono confirmó su veracidad

La 'tendencia' de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en relación al fenómeno OVNI parece estar cambiando últimamente. Si a los creyentes en las visitas extraterrestres siempre les acusaron de paranoicos, la desclasificación de documentos ha demostrado que el Army, la Navy y la USAF reconocen que no se ha encontrado explicación a algunos avistamientos de Objetos Volantes No Identificados. Y, recientemente, se reconoció públicamente con un avistamiento desde un buque de guerra.

Con uno de estos objetos se encontraron desde el Centro de Información de Combate del buque de combate litoral USS Omaha el pasado 15 de julio de 2019. El avistamiento habría quedado como si nada salvo porque el vídeo se filtró. El documentalista Jeremy Corbell ha difundido las imágenes, que muestran un objeto volador no identificado con forma esférica sobre las costas de California.

Lo curioso del asunto es que los marines no encontraron restos o rastros del extraño objeto cuando se acercaron a la zona del avistamiento, lo que provocó que se iniciara una investigación, tal y como han confirmado ahora desde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Así que sí, se trataba de un OVNI, y ya llevan dos años de investigación.

Confirmación del Pentágono

“Puedo confirmar que el vídeo fue grabado por el personal de la Armada y que la Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF por sus siglas en inglés, o Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos no Identificados, perteneciente a la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos) lo incluyó en sus investigaciones en curso”, confirmó Susan Gough, portavoz de Defensa, al portal The Debrief. Eso sí, la portavoz insistió en que el objeto era ‘no identificado’, en lugar de ‘desconocido’.

No es el primer avistamiento de objetos aéreos no identificados. Tal y como informan diversas fuentes al canal CBS, los pilotos de la Armada de Estados Unidos se encuentran objetos no identificados día a día en las costas del país, lo cual muchos consideran que se trataría de una grave amenaza para la seguridad de la nación, ya que podrían tratarse de objetos con misión de vigilancia por parte de otros países; o bien se tratasen de vehículos que utilizarían desde el propio país en algún tipo de misión de vigilancia de amenazas secreto.