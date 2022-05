Los videos de OVNIS que preocupan al Pentágono: "Estamos impacientes"

Dos altos mandos del servicio de inteligencia del Pentágono y de la Inteligencia Naval de Estados Unidos dieron a conocer tres videos de OVNIS en el Capitolio. Las estremecedoras imágenes que causaron revuelo en todo el mundo.

Es una jornada histórica para el mundo entero. Por primera vez en 50 años, se llevó a cabo la primera audiencia pública del Congreso de Estados Unidos acerca de OVNIS y se conocieron videos e imágenes de objetos voladores que fueron reportados por los servicios de inteligencia del Pentágono y por la Inteligencia Naval del país norteamericano.

Ronald Moultrie, mandamás de los servicios de inteligencia del Pentágono; y Scott Bray, subdirector de Inteligencia Naval, presentaron testimonio este martes en el Capitolio, donde expusieron durante un rato sobre los objetos voladores no identificados (OVNIS) frente a un subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esto mismo sucedió once meses después de los documentos secretos que el Gobierno Nacional desclasificó y que denominó como "fenómenos aéreos no identificados" (FANIs)", reportados por pilotos desde el 2004 hasta el momento.

De los 140 reportes que hicieron los pilotos de avión, los altos mandos de inteligencia dieron a conocer tres videos que causaron revuelo e incertidumbre en el Capitolio. Ambas autoridades plantearon la necesidad de debatir, visibilizar estos casos para evaluar la posibilidad de que los seres humanos no estén solos en la Tierra y que, en caso de que sea haya vida extraterrestre, se tomen cartas en el asunto.

El Capitolio exhibió un video con OVNIS.

Los videos de OVNIS que preocupan a Estados Unidos

Ante la atenta mirada de varios políticos, el subdirector de Inteligencia Naval repasó el primero de los videos de OVNIS que en la actualidad analizan: "Estamos viendo una nave de la Marina de Estados Unidos que está entrenando y que observó un objeto esférico en dicha área. En el video se observa algo que se refleja y que pasa rápidamente por la cabina". "¿Qué se supone que es?", le preguntó Adam Schiff, Presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara. "No tengo una explicación sobre este objeto específico", le indicó Scott Bray.

Por otro lado, también se exhibió otros dos videos sumamente extraños. De acuerdo a Scott Bray, "la Marina de Estados Unidos grabó lo que parece ser un triángulo con flash titilantes". Y resaltó: "Esto se grabó desde un barco de la Marina de Estados Unidos en la Costa Oeste. En el video se observa un número de triángulos pequeños que fueron grabados con una cámara de visión nocturna". Asimismo, reconoció que "esto permanece sin resolver desde hace varios años".

En tanto, Bray dejó en claro que no puede "sugerir que todo lo que se observa es identificable". En tanto, señaló que los triángulos titilantes fueron reportados en dos oportunidades, en diferentes puntos geográficos: "Acumulamos suficientes datos de dos encuentros similares en dos períodos diferentes y en dos áreas diferentes para ayudarnos a encuadrar". Consciente de que el público puede estar molesto por no tener una definición sobre este asunto, expresó: "Reconocemos que puede insatisfacer o ser insuficiente para los ojos de cualquiera y sabemos que en nuestra nación hay varias teorías al respecto sobre estos objetos".

"Por naturaleza, tenemos curiosidad para entender esto. Como profesional de inteligencia de toda la vida, estoy impaciente y quiero una explicación inmediata de todo esto como cualquier otro", agregó el subdirector de Inteligencia Naval, que dejó perplejo a todo el Pentágono. Y concluyó: "Para entender esto se requiere de mucho tiempo. Estamos impacientes".

La conferencia completa de los videos de OVNIS desclasificados en el Capitolio