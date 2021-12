Asombro en Balcarce por la foto de un posible ovni

La foto del objeto volador no identificado sorprende por la nitidez y la historia de la toma causa sopresa.

La foto de un posible ovni en la ciudad de Balcarce mantiene en un estado de asombro a la población local. Una fotógrafa logró captar una sorprendente imagen que aún no obtiene una respuesta lógica y alimenta las creencias de quiénes hablan de vida extraterrestre.

Las fotos de ovnis suelen causar impacto cada vez que son reveladas. Si bien a veces son muy borrosas o se encuentra rápidamente una respuesta lógica y científica al fenómeno, en otras ocasiones todo sigue siendo un misterio. Tal parece ser el caso de lo que sucedió en Balcarce, en la zona conocida como "El Volcán".

El objeto volador no identificado dejó atónita a una fotógrafa que se encontraba capturando imágenes cerca del acceso a la ciudad el pasado domingo. A la altura del kilómetro 60 de la Autovía 226, Luciana Vismara buscaba una locación ideal para utilizar en una producción publicitaria. La artista gráfica tomó diversas imágenes del escenario para luego compararlas y elegir el mejor sitio.

En medio de su trabajo, Vismara se percató de que algo en el cielo no era normal y tuvo los reflejos suficientes para capturar el momento. “Yo estaba buscando lugar para una producción de fotos -fabrica Sweaters- y hacía 3 horas que estaba buscando locación, fotografiando y filmando", comenzó.

"Cuando le estaba sacando la foto al Cerro Paulino me di cuenta que estaba eso, disparé la foto y levanté la mirada era algo negro y se veía algo rojo en el interior, pero en una milésima de segundo se escondió entre las nubes”, aseguró la mujer en declaraciones recogidas por La Capital de Mar del Plata.

Esta no es la primera vez que Luciana Vismara atraviesa una situación de estas características. Según su relato, vivió algo parecido unos años atrás cuando pescaba en el arroyo "Malacara", en San Agustín, una localidad cercana a Miramar.

“La primera que vi algo similar fue una tardecita cuando estaba pescando en un arroyo que está a 5 km por la ruta 55, antes de llegar a Balcarce. A raíz de esto me fijé se había salido algo en las noticias si alguien lo habría visto también y no salió nada, pero encontré una noticia vieja que me pareció interesante. Lo que yo vi no lo puedo comparar con algo. Es raro”, comentó. Al tiempo que también detalló la experiencia similar por parte de un amigo , a quien se le apareció una especie de platillo con luces mientras pescaba de noche.