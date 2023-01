Argentina y México representarán a Latinoamérica en los premios Oscar

Latinoamérica dirá presente en los próximos premios Oscar con las películas del director argentino Santiago Mitre y de sus colegas mexicanos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, anunció el martes a Academia de Hollywood.

"Argentina, 1985", el filme de Mitre sobre el juicio a las juntas de la última dictadura militar del país sudamericano, competirá en la categoría de Mejor Película internacional.

El filme, que acaba de ganar el Globo de Oro, se enfrentará a "Sin Novedad en el Frente", de Alemania; "Close", de Bélgica; "EO", de Polonia, y "The Quiet Girl", de Irlanda.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, el ganador del Oscar Guillermo del Toro por "La Forma del Agua", consiguió una nominación en la categoría de Mejor Película de Animación por su versión de "Pinocho", el clásico cuento de Carlo Collodi protagonizado por Tom Hanks sobre la marioneta de madera que se convierte en un niño.

"Pinocho" se enfrentará a "Gato con botas: el último deseo", de Joel Crawford; "The Sea Beast", de Chris Williams; "Red", de Domee Shi, y "Marcel the Shell with Shoes On", de Dean Fleischer Camp.

En tanto, el cineasta Cuarón, quien hace cuatro años arrasó en la ceremonia del Oscar con "Roma", volverá a buscar un premio en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción como productor de "Le Pupille", que cuenta la historia de un grupo de chicas de un internado católico en una época de guerra y escasez.

"Le Pupille", que fue escrita y dirigida por la directora italiana Alice Rohrwacher, competirá con "An Irish Goodbye", "Ivalu", "Night Ride" y "The Red Suitcase".

Por su parte, González Iñárritu, ganador de cuatro premios Oscar, llega a la ceremonia de este año con "Bardo", que fue nominada en la categoría de Mejor Fotografía y competirá con "Sin Novedad en el Frente", "Elvis", "Empire of Light" y "Tár".

"Bardo" trata sobre un periodista y documentalista mexicano que regresa a su país, donde atraviesa una crisis existencial mientras se enfrenta a su identidad, a sus relaciones familiares y a sus recuerdos.

La Academia de Hollywood anunció el martes las nominaciones a la 95 edición de los Oscar, que se darán a conocer el 12 de marzo en una ceremonia presentada por el humorista Jimmy Kimmel y emitida por la cadena ABC, de Walt Disney Co..

Los ganadores serán votados por alrededor de 10.000 actores, productores, directores y trabajadores de la industria que integran la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Con información de Reuters