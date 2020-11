Los rumores de infidelidad del 'Cabezón' ya tienen respuesta.

En los últimos días, Oscar Ruggeri fue centro de las noticias luego de un misterioso llamado que recibió al aire de ESPN. "Es Stoichkov", lanzó el Cabezón. Sin embargo, del otro lado del teléfono pudo escucharse una voz femenina (a la que llegó a escuchársele el nombre de "Marina") que le manifestó: "¿Cómo andás Oscar?".

Luego de explicar que se le "cruzaron los llamados" por un error del teléfono móvil, muchos fueron los rumores de infidelidad que rondaron la vida del ex defensor central de la selección argentina. Ahora bien, ¿quién es "Marina"? El misterio ha sido revelado por el propio Ruggeri al aire de F90 (90 minutos de fútbol).

En verdad, "Marina" no existe. Quien llamó a Oscar Ruggeri fue una empleada del Marinas Golf Club de Tigre. Allí, el cordobés acude a menudo con su esposa Nancy para almorzar o cenar. Visiblemente molesto con Sebastián Vignolo, el Cabezón lanzó: "Negro, te banco, y a vos Cholo. Vos me mandaste así (al frente). Vos conocés que es Marinas Golf, un barrio. No es Marina".

"Era un barrio. ¿Qué va a ser duro volver a casa si vamos ahí con Nancy? Ahora voy a ir a reclamar algo. ¿Qué me puso mal? ¿Estás loco vos?", continuó Ruggeri, quien fue sometido a un cuestionario picante por parte del Pollo.

El enojo de Oscar Ruggeri con el Pollo Vignolo: "Me soltaste la mano"

Molesto con la actitud del conductor, quien polemizó sobre un tema que conocía a la perfección, Ruggeri lanzó: "Viste cómo se sacan las caretas. Después dicen 'quiero ser amigo'. ¿Amigo así? Qué te metés y me corrés. 'Duermo con vos', ¿qué duermo con vos? No quiero que me ayudes de esa manera. Ayudame como me ayudan ellos dos (Sottile y Bulos). Al aire me soltaste la mano. Si vos sabías, todos los demás sabían como era el barrio y vos seguiste hasta por allá atrás".

Lo cierto es que la infidelidad de Ruggeri no es tal y quien se comunicó con él fue una de las empleadas del lugar al que acude con su esposa. El problema fue que, al asegurar que el llamado era del ex futbolista Hristo Stoichkov, la voz de la mujer dejó a todos perplejos. Los televidentes han transformado en tendencia al Cabezón, que luego debió explicar al aire el motivo de este inesperado suceso frente a cámara. "Marinas es el barrio", sentenció Ruggeri, para que no queden dudas del origen de esta confusión llevada adelante en ESPN.