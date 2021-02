El Cabezón destrozó al ex ministro de Salud.

Tras el escándalo por la vacunación VIP que culminó en la renuncia de Ginés González García al ministerio de Salud, muchas fueron las personalidades que se manifestaron al respecto. Sin embargo, antes de que este episodio aconteciera, Oscar Ruggeri ya había manifestado su descontento. Al aire de F90, el "Cabezón" supo referirse al saliente ministro con las siguientes palabras: "Sos un versero. Te tendría que dar vergüenza".

"Mi mamá 87 años y no está vacunada y ustedes con 40, mostrando como se vacunan en público. Sos un versero. Te tendría que dar vergüenza. Cómo se van a vacunar antes que los jubilados, antes que los docentes, antes que los esenciales. Diputado y senadores con 40 años mostrando como se vacunan", comenzó diciendo Oscar Ruggeri, varios días antes de que se conociera la verdad sobre el vacunatorio VIP.

Acto seguido, e insistiendo con la salud de su madre, Ruggeri prosiguió: "Mi mamá con 87 años encerrada y ustedes todos vacunados. No tienen vergüenza, que nuestros abuelos no estén vacunados. Al Presidente lo saco de esto porque es nuestra máxima autoridad, los demás tiene que darle vergüenza. Vayan a laburar, entraron 400 mil vacunas y ustedes con 40 años la tienen puesta, pero que les va a dar vergüenza. Ginés vos sos el responsable: 50 mil muertos, 2 millones de contagiados".

"El presidente, los esenciales, policías, bomberos, docentes, jubilados, todos vacunados. Y los intendentes con 40 años, vacunándose haciéndose los cancheros. Son unos ventajeros de mierda. Hace un año que no veo a mi mamá, está encerrada en Corral de Bustos. Ginés ponete las pilas, dejate de joder. Se están muriendo los abuelos, que cobran 19 mil pesos y encima no se vacunan", agregó el "Cabezón", claramente molesto.

Ruggeri: "Si yo quisiera, siendo campeón del mundo me dan la vacuna"

Por otra parte, el panelista del programa conducido por Sebastián Vignolo agregó: "Son unos sinvergüenzas. Lo tenía adentro todo esto y me da vergüenza. Si quisiera yo siendo Ruggeri, la Selección, Campeón del Mundo, podría ir a vacunarme ahora y me la dan. ¿Pero yo me voy a vacunar y mi mamá no? Son unos descarados, no sé para qué mierda veo los noticieros".