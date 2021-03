El Negro González Oro se despidió del periodismo

Oscar "El Negro" González Oro sorprendió a todos sus oyentes y anunció su retiro de los medios. El conductor de Radio Rivadavia informó que, después de 35 años de carrera, terminará su recorrido radial en los próximos días.

"Me llegó la jubilación. En esta profesión se llama retiro. Estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios", indicó, y aclaró: "No de Radio Rivadavia, a quien amo y agradezco todo lo que hicieron por mí, todo lo que me permitieron hacer: mi programa desde mi casa en San Isidro... Con un esfuerzo enorme para que saliera al aire".

Y continuó: "Llegó el momento de decir 'Hasta acá llegué', tengo un cansancio moral por ver a mi país como lo veo, tengo cansancio espiritual por ver a la iglesia, en la que yo creía, en el estado en el que se encuentra, cansancio físico porque estoy viviendo mis 70 años, y la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 o 25 años de la vida de mis hijos”, señaló.

“Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos. Yo me lo perdí y no lo quiero perder más”, aseguró el Negro Oro, Oscar Mario González Oro en rigor, haciendo referencia a Agustín y Pablo.

"La radio no termina conmigo. Me costó mucho esfuerzo y al final lo decidí ayer a la 1 am, hasta acá llegué. No lo tomen como que renuncio a este espacio maravilloso. Me llegó la jubilación. Todo lo que tengo me lo gané laburando. Nunca hice operaciones políticas, nunca recibí dinero de nadie. Y si alguien dice que El Negro recibió dinero, que me lo diga en la cara”, agregó.

Qué pasará con Radio Rivadavia tras el retiro de "El Negro" González Oro

El conductor aclaró que su participación en Radio Rivadavia no termina este 25 de marzo, sino que continuará hasta que la emisora pueda encontrar un nuevo ciclo para suplir el espacio que dejará. "La radio tiene que prepararse para montar un programa que me reemplace".

A su vez, explicó que sus compañeros en La Vida Misma, continuarán trabajando en la emisora. "Tengo la tranquilidad de que mi producción no va a quedarse sin trabajo".

"Los voy a extrañar, extrañaré salir al aire, pero también podré disponer de mi tiempo como para estar con mis hijos, amigos, etc. Esto no es un velorio, felicítenme en tal caso", dijo.