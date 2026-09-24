Nuria Roca, 54 años: "Me comprometí a bajar de peso y lo conseguí, hago una sesión de pilates por semana, una de fuerza y planifico mis comidas".

A los 54 años, Nuria Roca tiene muy en claro que no necesita someterse a rutinas extremas para cuidar de su cuerpo. Para la presentadora de televisión española, la clave está en incorporar pequeños hábitos a su día a día y mantenerlos en el tiempo. En su rutina, nunca pueden faltar el ejercicio, la alimentación adecuada y un buen descanso.

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"Para mí los propósitos de curso nuevo son más importantes y contundentes que los de año nuevo. El curso pasado, una semana antes de arrancar me comprometí conmigo misma a cuidar mi alimentación y bajar de peso y a tener una actividad más constante, lo conseguí y lo he mantenido", contaba Nuria Roca en sus redes sociales.

Para conseguirlo, distribuyó su rutina de ejercicios de la siguiente manera: "Una sesión de pilates mínimo a la semana, una de fuerza (en casa o en el gimnasio), salir a andar una o dos veces y darle a la pala un día a la semana. ¿Lo conseguiré? Espero que sí".

El ejercicio de Nuria Roca para mantenerse activa después de los 50

Uno de los pilares de la rutina de Nuria Roca es el movimiento. Pero lejos de plantear el ejercicio como una obligación diaria, apuesta por combinar diferentes actividades y repartirlas durante la semana. "Después del verano, septiembre es el momento perfecto para volver a esas pequeñas rutinas que me ayudan a sentirme bien, recuperar el equilibrio y cuidar de mí en el día a día", explicaba.

Entre sus actividades habituales está caminar. "Salir a andar un par de veces por semana y hacer una sesión de pilates para mantenerme activa y cuidar mi cuerpo", contaba. A esto suma ahora una sesión semanal de fuerza y su reciente afición por el pádel: "Hay una novedad, ¡le voy a dar fuertemente a la pala!".

Planificar las comidas, otro de sus hábitos clave

La alimentación también ocupa un lugar importante en los objetivos de la presentadora. Después de reconocer que consiguió bajar de peso al comprometerse con una alimentación más cuidada, Roca apuesta por organizar con anticipación lo que va a comer durante la semana.

"Quiero planificar mejor mis comidas para incluir alimentos variados como fruta, verduras, hidratos y opciones prácticas que además aporten proteína, calcio y mucho sabor. Elegir ingredientes equilibrados y ricos para cuidar de mi familia, amigos y de mí en el día a día", explicó.

Planificar las comidas puede ayudar a evitar que la falta de tiempo termine condicionando lo que comemos. Para Nuria, además, esto no significa renunciar a disfrutar de la comida: "Una vez por semana me gusta preparar algo especial para las personas que quiero y así ponernos al día de todo".

El descanso y la desconexión, otro pilar fundamental

La presentadora también considera muy importante bajar el ritmo al final del día y reservar un espacio para descansar. "Reservar un rato antes de dormir para desconectar, descansar y terminar el día con calma", recomienda. Una rutina nocturna más tranquila puede ayudar a separar las obligaciones del día del momento de descanso y favorecer unos horarios más ordenados.