Con el paso del tiempo, el contorno de ojos puede presentar cambios como líneas de expresión, pérdida de luminosidad, ojeras y bolsas. Aunque el descanso y la hidratación son importantes, no siempre alcanzan para mejorar su apariencia. Por eso, elegir productos con ingredientes específicos puede marcar una diferencia en el cuidado diario de esta zona.

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La doctora María Vicente, cirujana y médico estético con consultas en Murcia y Lorca, explicó cuáles son los activos que conviene buscar en un contorno de ojos y qué errores evitar para conseguir una mirada más descansada.

Foto: Gtres Online.

Qué activos ayudan a combatir las ojeras, arrugas y bolsas del contorno de ojos

Uno de los errores más frecuentes es limitar el cuidado de esta zona a la hidratación. Si bien ingredientes como el ácido hialurónico ayudan a mantener la piel hidratada, existen otros activos que permiten trabajar sobre distintos signos del envejecimiento.

"Para combatir las ojeras, las arrugas y las bolsas del contorno de ojos es un error centrarse solo en hidratar y olvidarse de activos que ayudan a mejorar las arrugas finas y la calidad de la piel, como los retinoides o los péptidos", explicó María Vicente en TELVA.

Uno por uno, los activos recomendados

Retinoides: son activos con evidencia científica para mejorar las arrugas finas y estimular la producción de colágeno. La doctora señala que son especialmente interesantes para mejorar la calidad de la piel, siempre que se utilicen en formulaciones adecuadas y bien toleradas.

Péptidos: pueden ayudar a suavizar la apariencia de las líneas de expresión y complementar el cuidado de esta zona delicada.

Vitamina C: tiene acción antioxidante y contribuye a aportar luminosidad a la piel.

Ácido hialurónico: ayuda a mantener la hidratación y mejorar el aspecto de la piel.

Cafeína: puede contribuir a mejorar temporalmente la hinchazón de las bolsas.

Sin embargo, la especialista aclara que no existe un ingrediente capaz de resolver todos los problemas del contorno de ojos. "No existe un único ingrediente que lo haga todo; lo interesante es combinar activos según las necesidades de cada uno", recomienda.

Los errores más frecuentes al cuidar el contorno de ojos

Además de elegir los ingredientes adecuados, hay algunos hábitos cotidianos que pueden perjudicar esta zona. Uno de ellos es olvidarse de la protección solar. "Encontrar un producto adecuado con FPS que no irrite es imprescindible", advierte Vicente. Otro error habitual es frotarse demasiado los ojos al desmaquillarse o utilizar productos que pueden irritar la piel. La recomendación es realizar movimientos suaves, sin arrastrar ni ejercer presión excesiva.

Cómo deshinchar las bolsas de los ojos por la mañana

Para mejorar el aspecto de la mirada al despertar, la doctora propone incorporar un gesto sencillo: aplicar frío durante unos minutos. Este recurso produce vasoconstricción y puede ayudar a reducir temporalmente la hinchazón.

Foto: Gemini (IA).

"Para despertar la mirada por la mañana, podríamos empezar aplicando frío un minuto y después utilizar un contorno de ojos con ingredientes hidratantes y péptidos, a pequeños toques y en poca cantidad", explica.

También recomienda utilizar una compresa fría durante dos o tres minutos o un contorno con aplicador metálico fresco, realizando movimientos suaves y sin presionar demasiado. Además, la especialista advierte que estos métodos no eliminan las bolsas de grasa. Cuando se trata de este tipo de alteración, el tratamiento definitivo puede requerir una intervención quirúrgica.

La importancia de usar protector solar en el contorno de ojos

La protección solar es otro paso fundamental para prevenir el envejecimiento de esta zona. La radiación ultravioleta favorece la degradación del colágeno, la aparición de arrugas y las alteraciones de la pigmentación.

Por eso, Vicente recomienda incorporar un protector solar SPF 50 adecuado para la zona periocular y acompañarlo con el uso de gafas de sol. Como dijeron los expertos, esta rutina debe combinar hidratación, protección solar y activos como los retinoides, los péptidos y la vitamina C. Sin embargo, la clave está en saber qué necesita cada piel y elegir fórmulas adecuadas para una zona especialmente delicada.