Nieves Álvarez, 52 años: “Cada mañana hago mi rutina de ejercicios del método Tracy Anderson, me hace empezar el día de otra manera”

Encontrar un momento para hacer ejercicio antes de comenzar con las obligaciones diarias puede marcar la diferencia en la rutina. No hace falta pasar horas en el gimnasio ni hacer entrenamientos extenuantes; la clave está en elegir una actividad que se adapte a los horarios y mantener la constancia. Nieves Álvarez, a sus 52 años, encontró en el deporte una parte fundamental de sus mañanas.

{{{htmlAmp}}}

La modelo española contó que combina dos disciplinas diferentes para mantenerse en movimiento: el boxeo, que practica desde hace tiempo, y el método Tracy Anderson, que incorpora a su rutina diaria. “Boxeo desde hace tiempo y cada mañana hago mi rutina de ejercicios del método Tracy Anderson. Me hace empezar el día de otra manera”, explicó Nieves Álvarez en CLARA al hablar de sus hábitos.

Para ella, dedicar unos minutos al movimiento antes de comenzar la jornada también es una forma de cambiar la manera de afrontar el día. Una rutina matutina puede ayudar a establecer un hábito propio y reservar un espacio para el bienestar personal. Sin embargo, no se trata solamente del entrenamiento, sino de un conjunto de hábitos saludables.

Boxeo, el entrenamiento que combina coordinación y resistencia

Aunque suele asociarse con la competición, el boxeo también se practica como una modalidad de fitness. Sus sesiones pueden incluir golpes al saco, desplazamientos, ejercicios de coordinación y secuencias que elevan la frecuencia cardíaca. Según cómo se organice el entrenamiento, también permite trabajar la agilidad, la resistencia y la fuerza.

Además, exige concentración para coordinar los movimientos de brazos y piernas y mantener una postura adecuada. Por eso, puede ser una alternativa dinámica para quienes buscan salir de las rutinas tradicionales del gimnasio. Como ocurre con cualquier actividad física, conviene adaptar la intensidad a la condición física y la experiencia de cada persona.

¿En qué consiste el método Tracy Anderson?

El método Tracy Anderson fue creado por la entrenadora estadounidense del mismo nombre y propone entrenamientos basados en secuencias de movimientos, ejercicios de tonificación y trabajo cardiovascular. Algunas de sus rutinas incorporan movimientos inspirados en la danza, ejercicios con el peso corporal y pequeñas pesas.

La variedad de movimientos y la atención al control corporal son algunas de sus características. Sin embargo, la intensidad y los resultados dependen de factores como la frecuencia del entrenamiento, el descanso y las necesidades individuales. No es necesario reproducir exactamente la rutina de una celebridad para incorporar el ejercicio a la vida cotidiana. Elegir actividades que resulten agradables y que puedan sostenerse en el tiempo es una manera más realista de construir un hábito.

El hábito de cuidarse antes de empezar el día

La experiencia de Nieves Álvarez refleja una idea sencilla; la mejor rutina de ejercicios es aquella que se puede mantener con regularidad y que encaja con el estilo de vida de cada persona. Mientras algunas personas prefieren entrenar por la mañana, otras encuentran su momento al terminar el trabajo o durante el fin de semana. No existe un horario único que funcione para todo el mundo y lo importante es encontrar una actividad adecuada, empezar de manera progresiva y convertir el movimiento en una parte posible de la rutina diaria.