Los 8 escalones: Nicole Neumann y Carmen Barbieri discutieron por el uso de caballos en los carruajes

Las dos integrantes del jurado del programa de Guido Kaczka tuvieron un momento de tensión en vivo cuando la mamá de Fede Bal recordó una anécdota en Nueva York.

Los 8 escalones es parte de una nueva apuesta de El Trece para repuntar el número de rating que hace tanto tiempo le es esquivo. Ya sea por MasterChef Celebrity, La Voz Argentina, o hasta la novela turca Doctor Milagro, el canal del Grupo Clarín no le encuentra la vuelta y terminó por poner todas sus fichas en este proyecto encabezado por Guido Kaczka.

Dentro de este programa, Carmen Barbieri se destaca como una de las famosas que integra el equipo del jurado -el cual está compuesto por ella, Nicole Neumann, Martín Liberman, Gino Turbano y un invitado sorpresa cada noche- y gala tras gala se anima a contar experiencias personales en base a las preguntas que contestan los participantes. En la noche del viernes, la mamá de Fede Bal sorprendió al ahondar en una anécdota que vivió en un viaje a Estados Unidos, y explicó cómo fue un hermoso paseo que dio por los lugares más emblemáticos de la ciudad de New York.

Todo comenzó cuando el conductor, Guido Kaczka, hizo una de las preguntas del programa y consultó “¿con qué nombre se conoce a los carruajes a caballo que realizan paseos, especialmente en la zona de los lagos y bosques de Palermo?”. Ante esto, la concursante tenía para elegir entre mateos y sulkys, y al contestar que la opción correcta era la primera, Carmen aprovechó para relatar su experiencia: “Qué bien, ese Mateo que me daba vueltas por el Central Park. Me costaba tanto que un día pude subirme”.

No obstante, este recuerdo no cayó muy bien en Nicole Neumann que remarcó el derecho de los animales a ser libres y no ser utilizados como un objeto de comercio ni transporte de seres humanos, y picante, le apuntó: “¿Acá siguen permitidos? Porque con la ley No Más Tas (No más tracción a sangre) no sé eh. Yo estoy media ahí, no sé si me encanta”.

Tras escuchar sus palabras, Barbieri le preguntó si ella “no estaba de acuerdo”, e intentó suavizar el choque aclarando que era solamente un “paseito”: “Pero da una vueltita chiquita, los tienen bien cuidados, les dan de comer”. Sin embargo, Nicole dejó ver su disgusto, y filosa le retrucó: “A mí me encantan los caballos, pero esto es medio un abusito. No está bueno”. Pero, para cortar la situación y cambiar el rumbo de la conversación, Guido tomó la palabra y felicitó a la concursante por responder correctamente.