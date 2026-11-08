Neurólogos coinciden: "Si haces ejercicio entre los 45 y 60 el deterioro cognitivo se puede retrasar cinco o incluso diez años".

El ejercicio físico tiene enormes beneficios para los músculos, los huesos y el corazón, pero también cumple un papel fundamental en la salud cerebral y puede influir en la aparición y evolución del deterioro cognitivo a medida que pasan los años. Así lo explicó el doctor David Ezpeleta Echávarri, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), quien destacó la importancia de incorporar actividad física durante las edades medias de la vida.

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"El ejercicio físico es un factor neuroprotector de primer orden, y no hablo de cuatro horas de gimnasio, sino de caminar una hora a ritmo normal", señaló el especialista en TELVA. En ese sentido, advirtió que mantener este hábito entre los 45 y los 60 años puede tener efectos importantes a largo plazo: "Si uno está llamado a tener un deterioro cognitivo en la tercera edad y ha hecho ejercicio durante las edades medias de la vida, ese deterioro se puede retrasar cinco o incluso diez años".

El hábito que los neurólogos recomienda para retrasar el deterioro cognitivo.

La recomendación pone el foco en la prevención y en la importancia de sostener hábitos saludables antes de llegar a la vejez. No hace falta realizar entrenamientos de alta intensidad ni pasar varias horas en el gimnasio: caminar a buen ritmo y mantener una rutina de movimiento también puede contribuir al cuidado del cerebro.

Qué otros hábitos ayudan a proteger el cerebro

Además de la actividad física, Ezpeleta destacó otros factores que favorecen la salud cognitiva. Entre ellos mencionó la alimentación mediterránea, el descanso adecuado y las relaciones sociales. "La dieta mediterránea ayuda. Las buenas relaciones sociales, los amigos, las cuadrillas, también. Y dormir en condiciones es un neuroprotector de primer orden", explicó el vicepresidente de la SEN.

La lectura también ocupa un lugar importante. Según el neurólogo, leer en papel favorece la retención de información en comparación con la lectura digital. A su vez, subrayar y tomar notas a mano son prácticas que ayudan a fijar conceptos y estimular el aprendizaje. El especialista también advirtió sobre los efectos del exceso de estímulos digitales en la atención y la capacidad de concentración. "Lo que sí parece estar produciendo la tecnología es un aumento de la inatención y de la impaciencia", sostuvo.

Neurólogos coinciden: "Si haces ejercicio entre los 45 y 60 el deterioro cognitivo se puede retrasar cinco o incluso diez años".

En este contexto, cuidar el cerebro requiere una mirada integral: mantenerse activo, dormir bien, alimentarse de manera equilibrada, cultivar los vínculos y dedicar tiempo a actividades que exijan atención y esfuerzo intelectual. Son hábitos cotidianos que pueden marcar una diferencia en la salud cognitiva a largo plazo.