La exitosa serie que Netflix dio de baja: de qué trata y por qué verla

Creer o reventar, Netflix decidió cancelar una exitosa y recomendada serie que causó sensación entre miles de espectadores. Por qué la plataforma de streaming lo dio de baja.

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada de todo el mundo. Su catálogo se destaca por lo amplio, aunque también por la originalidad de los títulos. Sin embargo, y pese a ser la más elegida por los fanáticos, también recibe críticas: en las últimas horas, las autoridades decidieron dar de baja una exitosa serie que había sido muy ponderada por los usuarios.

Se trata de On The Verge, cuyo título en castellano es Al Borde, una serie de comedia dramática dirigida, escrita, creada e incluso actuada por Julie Delpy. La autora llevó adelante una ficción que supo enamorar a miles de fanáticos y fanáticas, pero Netflix optó por cancelarla de manera sorpresiva y determinó que no haya una segunda temporada.

La sinopsis de On The Verge (Al Borde): de qué trata la serie que canceló Netflix

De acuerdo al catálogo de Netflix, On The Verge trata de "cuatro mujeres, una chef, una madre soltera, una heredera y una buscadora de trabajo, profundizan en el amor y el trabajo, con un lado generoso de las crisis de la mediana edad" en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos) y tiempo antes de la pandemia de coronavirus.

La primera temporada de la serie de Julie Delpy tiene 12 episodios que duran 30 minutos cada uno, aproximadamente. Por lo tanto, la misma se hace rápida y amena para cada espectador que tiene la posibilidad de mirarla.

Por qué Netflix canceló On The Verge (Al Borde)

On The Verge (Al Borde), serie de Netflix, finalmente no tendrá una segunda temporada. Pese a que el argumento y las críticas fueron muy positivos, los directivos de la plataforma de streaming consideran que no se lograron las visualizaciones esperadas.

El elenco y reparto de On The Verge, la exitosa serie que canceló Netflix

Julie Delpy

Elisabeth Shue

Sarah Jones

Alexia Landeau

Mathieu Demy

Troy Garity

Timm Sharp

Giovanni Ribisi

Netflix apostó por el género de terror con Archivo 81, serie creada por Rebecca Sonnenshine y lanzada en enero de 2022. Pese a las cifras positivas de visualizaciones que anotaba la ficción, la plataforma de streaming decidió cancelarla. Por lo tanto, los fans desataron su furia y ya no podrán descubrir el final de la trama.

Deadline confirmó que Archivo 81 no tendrá una segunda temporada, pese a haberse colado en el top 10 de los más vistos e incluso haber ostentado brevemente el primer puesto en Estados Unidos. Netflix se centró últimamente en comparar los datos de visualización con el coste de la producción, y todo apunta a que Archivo 81 no alcanzó el umbral que la empresa de streaming había establecido para la serie en función de su presupuesto.