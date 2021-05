Chyno Agostini habló de la relación con sus padres Daniel Agostini y Nazarena Vélez

Recientemente, Nazarena Vélez compartió una tierna reflexión sobre Chyno, su hijo con el cantante Daniel Agostini. Este martes, el joven estuvo en Hay que Ver, el programa que conducen Denise Dumas y José María Listorti y, sin tapujos, habló sobre sus padres y sobre cómo sobrellevó la intensa vida de cada uno.

El joven de 20 años está lanzándose como músico y también como actor y el panel de Hay que Ver quiso ahondar en cómo se presenta en la escena el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini. "¿Pesa cuando vos tenés dos padres tan fuertes? Una madre tan presente en los medios y un padre tan presente en la movida tropical", observó José María Listorti. "Hay gente que me respeta y otra que lo toma con prejuicios, como que me miran de arriba", compartió el joven.

Luego, le preguntaron al joven sobre la composición de sus canciones y aseguró que son tanto historias que se le ocurren como vivencias propias. El panel de Hay que Ver no tardó en consultar si ya había en su lista una canción dedicada a su madre. Chyno aseguró que "dentro de muy poco" conocerían una y la panelista Fernanda Iglesias le preguntó si en el corte había "algún reproche". "Pasar factura, jamás. Está en pie todavía", sentenció categórico.

A continuación, los conductores le preguntaron sobre la relación que tiene con sus padres puesto que, hace unos días, Nazarena compartió en un posteo cómo la desafió ser madre del joven: "Va y viene, es libre pero siempre vuelve", expresó la actriz puesto que Chyno recientemente se fue a vivir con su novia. “Soy un pibe al que en un momento le agarró la rebeldía y se fue de la casa a los 16 años. Después estuve un tiempo viviendo solo, las rebusqué solo y ni les hablaba a mis viejos”, compartió el artista.

Sobre los distintos momentos de mucha exposición mediática que atravesaron sus padres, el joven levantó la bandera blanca y planteó: “Opino que, de cada situación que se me presentó en la vida, hay un aprendizaje y hay que llevarla como se puede”. “Las cosas que me pasaron de chico a mis viejos ya se las perdoné. Si volvieran a pasar, se las perdonaría de nuevo porque son mis viejos”, definió.

Como hijo, confesó haber tenido "problemas en el colegio". "Desde chico soy tímido. Tuve problemas en el colegio, fui problemático. Me quedaba hasta tarde en el colegio porque no veía a mis papás en todo el día. Buscaba el tiempo para verlos y por eso me dormía en el cole, porque siempre terminaban tarde", recordó.